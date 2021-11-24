北京大学成立4个习近平思想研究中心“迎接20大”

北京大学微博11月23日宣布，该校新成立4个习近平思想研究中心，分别研究：习近平的经济思想、法治思想、外交思想、生态文明思想。据中共北大党委书记称，该校要为阐释“习近平新时代中国特色社会主义思想”建设一个“学术重镇”，迎接中共20大的召开...

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据介绍，北大这四个习近平思想（经济，法制，外交，生态）研究中心的成立仪式于11月22日在陈守仁国际研究中心举行。由中共北大党委书记邱水平主持成立。此人系前北京市国安局一把手。

邱水平在成立大会上称：“四个新研究中心的成立，是在中共19届6中全会召开之后，北大进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、继续推进马克思主义中国化、服务党的理论创新工作的重要举措。”

他保证说，要以此为契机，深刻领会“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，努力把习近平新时代中国特色社会主义思想研究院建成研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的“学术重镇”，以更优异的成绩“迎接中共20大的召开”。

据介绍，领导这四个习近平思想研究中心的是北大“习近平新时代中国特色社会主义思想研究院”。该学院由北大校长郝平领导。