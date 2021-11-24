强制港人使用「安心出行」 下月9日起扩至全港餐饮娱乐体育等处所

尽管香港的武汉肺炎疫情在过去一个多月处于本地「清零」状态，但港府仍以为提高追踪确诊个案接触者效率为由，把强制民众使用可追踪其行踪的「安心出行」手机软件，扩大至所有受法例规管的18类处所，即由下月9日起，市民进入全港食肆、美容院、健身中心、戏院及主题公园等处所均须使用「安心出行」，而且没有提及有豁免群组。

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港府于本月1日起，打破不强迫市民使用「安心出行」的承诺，要求市民须使用「安心出行」流动应用程序扫描场所二维码，才可进入政府大楼和办公处所，医院和法院亦有同样规定。不过，12岁以下和65岁或以上长者，以及伤残人士可获豁免，可以「填纸」方式纪录个人资料后便可进入。然而，有关措施引起不少争议和混乱，例如全港公共街市贩商大联盟19日便召开记者会，批评新规例令进入公共街市的人减少，贩商生意额大跌四成，严重影响生计；个别售卖生鲜食物的贩商更每天亏蚀高达2000港元货款，担心长此下去要结业。联盟建议港府豁免公众街市使用「安心出行」。

港府一方面未有听取贩商意见，另一方面，却决定下月19日举行的立法会换届选举，选民进入投票站时，毋须使用「安心出行」。民主党医疗政策发言人袁海文质疑，港府此举予人印象是忧虑用「安心出行」会影响选民投票意欲，故藉豁免催谷投票率，是明显的双重标准。

到了昨(23日)晚，港府突然发稿，把强制使用「安心出行」的处所，扩大至所有受《预防及控制疾病规例》规管的处所，而非只是早前传闻的食肆。市民由下月9日起，进入餐饮处所、酒吧或酒馆、游戏机中心、浴室、健身中心、游乐场所、公众娱乐场所、派对房间、美容院及按摩院、会址、夜店或夜总会、卡拉OK场所、麻将天九耍乐处所、体育处所、泳池、酒店或宾馆、邮轮及活动场所，均须使用「安心出行」扫描场所二维码。

港府指出，此举是「为提高确诊个案暴露风险的追踪及检测效率和准确度，应对传染力更强更快的变异病毒株，增强疫情防控能力」，以保障市民安全。与此同时，港府宣布，维持大部分现行社交距离措施两周至下月8日，并将邮轮公海游的人数上限，由现时「可容纳人数」的五成，上调至七成半。

香港失明人互联会在港府强制市民进入政府处所使用「安心出行」时已反映视障者的困难，该会总干事盛李廉获悉港府扩大强制使用「安心出行」的范围后指出，不少视障者听到消息后都非常担心，他忧虑视障者会因更多限制而留在家中，批评新措施是「灾难」。

不少娱乐和餐饮业人士则忧虑会流失顾客，影响生意。健身搏击运动业界大联盟召集人柯尊鼎今(24日)早在电台节目表示，以他经营的健身中心为例，使用「安心出行」或「填纸」的顾客大约各占一半，估计新措施落实后，会有一半现时填纸的客人短暂流失，生意因此会损失三成。

民主党的袁海文批评港府无理收紧防疫措施，又指中国当局考虑是否通关时关注的，是要摘除口罩的场所，质疑是否有必要一刀切要求所有表列处所强制使用「安心出行」。