美国邀台湾参加“民主峰会”   北京谴责华盛顿假借民主之名分裂世界

美国国务院11月23日公布，邀请台湾参加将于12月9-10日世界“民主峰会”，此举引发北京政府的强烈反弹。

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美国国务院公布了将于12月上旬出席世界民主峰会的国家的名单，在受到邀请的110个国家中，台湾名列其中，中国与俄罗斯均在名单中缺席。

美国总统拜登今年2月在他的首次外交政策讲话中宣布了举办民主峰会的计划。他说，他将让美国重返国际领导地位，对抗中国和俄罗斯主导的威权主义力量。该峰会重点将关注民主国家面临的挑战和机遇，并将为各地的领导人提供一个平台，藉此平台可以宣布各种承诺、改革和创新作法，以捍卫本地乃至全球的民主和人权。

拜登政府邀请台湾出席的行为引发中国不满。中国外交部新闻发言人赵立坚今天表示，中方对此坚决反对，并敦促美国遵守中美三个联合公报和一个中国原则。他还表示，美国此举是假借民主之名分裂世界。

中国国台办发言人朱凤莲也强调说，中国“坚决反对美国和中国台湾地区进行任何形式的官方往来，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定”，并且警告美国“不要向台独势力发出错误信号。”

驻美台北经济与文化处周二随即发表声明感谢美国国务院的邀请，台湾总统府发言人今天宣布将派遣行政院政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴代表台湾政府與會，分享台灣透過科技及数字民主強化政府治理，並傳達台湾捍卫民主的坚定信念。行政院政務委員唐鳳在推特上表示，很荣幸能够代表台湾人民出席民主峰会。

台湾议题曾经是本月初美国总统拜登与中国国家主席习近平视频峰会的中心议题之一，也被评论认为是双方之间的最大的分歧。