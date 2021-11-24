英吉利海峡移民船沉没至少31人死亡 马克龙："法国不会让海峡成为墓地"

一艘试图从法国跨越英吉利海峡前往英国的偷渡船只在法国北部加莱港外海失事沉没，至少造成31名移民溺水身亡。法国总统马克龙要求立即加强欧盟边境管理局地中海搜救机构救援能力，马克龙称："法国不会让英吉利海峡成为一座墓地"。马克龙呼吁召开欧盟外长紧急会议，并承诺尽全力缉拿惩办责任者。警方称逮捕了4名嫌疑人。

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法新社报道，一批移民周三试图乘船从法国跨越英吉利海峡前往英国，船只在法国加莱港外海沉没，至少31名移民溺水身亡。据警方称，这是英吉利海峡发生的最严重的一场悲剧。

据法国内政部发表声明指出，在一名渔民发出警报后，巡逻船在水中发现了尸体和昏迷的人们。法国警方随后表示，移民从法国加莱以东敦克尔克（Dunkirk）启航，船上约载有50人，沉船后有31人丧生。

法国总理卡斯泰周四将召开有内政部长达马宁以及司法部长等出席的内阁紧急会议。

马克龙表示，这场悲剧使尊重个人尊严倡导人道主义的欧洲陷入哀痛之中。马克龙并谴责人口走私集团"将人的生命置于危险之中并最终导致家庭离散。法国内政部长达尔马南此前也并强调，组织这些偷渡活动的“蛇头”是在实施犯罪。

据称，内政部长达尔马宁透露，警方拘捕了同这起沉船有关的四名嫌疑人，涉嫌人口贩运。

另外，英国首相约翰逊的发言人周三指，约翰逊将为此主持紧急会议。

约翰逊对此悲剧感到震惊。他同高层官员举行紧急危机会议。约翰逊强调，在繁忙航道上企图横越入境，具高度危险性，必须采取更多措施，打击贩运人口，避免更多人受欺骗。不过，他又表示，难以说服法国采取行动，改善情况。

估计今年至今超过25000人乘坐小艇，企图横越英伦海峡进入英国，是去年全年的三倍。英国政府指责法国对情况失控，又指控有不法集团操控，贩运人口，牟取利益。