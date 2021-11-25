伦纽东居全球最有实力城市前三 香港首次跌出十大

根据一项以吸引全球创造性人才和企业的整体实力计算的指数排名，伦敦、纽约、东京、巴黎及新加坡连任全球首五位，但香港则首次跌出最具吸引力城市的前十名，排第13，当中以「宜居性」得分最低。不过，在两岸中，香港仍领先排名第17位的北京和第38位的台北。

广告 继续浏览后续

香港在武汉肺炎疫情和实施《港区国安法》之后，教育等方面的国际排名已告下滑，而在日本森纪念财团最新公布的「2021全球城市实力指数」中，香港亦由指数自2008年创立以来首次跌出全球最具吸引力城市前十名，而在亚太区亦输给东京、新加坡、上海、墨尔本及悉尼。

调查按经济、研发、文化互动、适宜居住、环境和便利度等六大范畴七十项指标对全球48个城市进行评分，并按总得分作全球排名。去年排名第9的香港，总得分排名下滑至第13，主要是因为疫情导致航班暂停，旅客人数下降88%，跌幅较其他城市大所致。

作为国际金融中心之一的香港，经济自由排名是六大范畴中最高，排第5位，但得分亦有所下降，报告指出，这是由于香港社会动荡所致。结果，香港在这方面落后于北京，但超越上海及台北。

香港在六大范畴中得分排名第二高的，是研究与开发范畴，排第10位，领先于北京、上海及台北。至于排名最低的，则是宜居性，这个按城市的就业环境、居住水平、生活质素、安全稳定、生活便利等因素计算的宜居评分，香港排第33位。余下的，香港在环境与文化交流的得分同样排在第24位，而交通便利则排在第13位。

报告又指出，在十三个被调查的亚洲城市中，有九个城市的得分均下降，新加坡是另一个受疫情重创的亚洲城市，不过，东京的总得分则有所上升，缩窄了与纽约的差距，主因是该市在工作方式的灵活性有所改善，市内的联合办公设施数量急剧增加。

香港大学社会工作及社会行政学系教授叶兆辉指，由于2019年的社会事件，西方国家对香港已有一定负面观感，加上去年实施国安法，又有移民潮，进一步削弱香港的竞争力。他期望港府有稳定军心措施，例如在社会事件上多以「复和」而非「分裂」的手法处理。

现时制订全球指数的，还有由科尔尼公司与国际学者与智库联合订定、包含政治参与的全球城市指数，以及由中国社会科学院和联合国人居署合作订定的《全球城市竞争力报告》，在这两个排名榜，香港去年仍在前十名。