欧盟提出健康通行证新规则

为确保人员安全自由流动并保护公众健康，欧盟委员会周四提出一项新措施，希望27成员国以协调一致的方式订出安全旅行规定。欧盟建议27国：在完全接种疫苗后的九个月接种加强剂，才能保持欧洲健康通行证的有效性。欧盟并建议接种世卫核准疫苗可入境旅行。

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法新社消息，欧盟负责司法事务的专员雷恩德斯表示，欧盟建议，欧盟健康通行证的有效期为九个月，超过此期限，在没有接种加强剂量的情况下，健康证将不再有效”。雷恩德斯并表示，"我们建议这些新规则于2022年1月10日生效”。

医学界认为，在全面接种疫苗后的六个月保护性将会减弱。

另外，为让已接种疫苗者更顺利旅行，欧盟决定除对已接种欧盟药品管理局（EMA）批准的疫苗的人开放入境之外，也建议另纳入接种世卫组织通过的紧急使用疫苗，如果所有成员国同意，新措施将自2022年1月10日起实施。

另据法新社报道，南非科学家周四宣布，南非发现了一种新的新冠Covid-19变种病毒，该变种病毒具有“极高”的突变能力和“非常快速传播的潜力”。

法新社并援引世界卫生组织称，欧洲在今年秋季再次成为全球新冠大流行的中心，而具有高度传染性的Delta变种病毒将疫苗抵抗疾病传播的有效性降低了40%。

不过，世卫发布的一份报告也显示，疫苗在欧洲挽救了至少50万人的生命。世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格周四在哥本哈根表示：“在一些国家，如果没有疫苗，死亡人数会是今天的两倍。”他敦促各国继续开展疫苗接种。