法国宣布加强疫苗防疫措施排除再度封锁

面对在欧洲爆发的新一波疫情，法国周四宣布加强疫苗防疫措施，但排除再度封锁或实施宵禁；法国卫生部长韦兰称，法国有足够的疫苗储备。德国周四宣布，新增确诊和死亡病例均破纪录，累计新冠死亡人数破10万人。

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法国卫生部长韦兰周四宣布，法国累计新冠死亡118,000例。韦兰周四宣布，为应对新一波新冠疫情，本周末起将开放所有成年人接种疫苗追加剂。周六起，所有第二剂疫苗接种满5个月的成年人都可以接种疫苗加强剂，明年一月起接种疫苗追加剂才能使健康通行证继续有效。韦兰周四接受媒体访问时表示，法国有足够的疫苗储备。韦兰并称，目前阶段“不会实施封锁和宵禁”。韦兰并表示，法国正在经历的第5波疫情，比今年夏天的前一波疫情"更猛烈且更持久"，他说："我们可以在不动用最强力限制性措施情况下度过这波疫情"。

韦兰并宣布，本周五起凡是进入密闭公共空间，包括持有健康通行证才能进入的场所，都恢复必须戴口罩的规定。而各地方政府也有权规定部分户外活动须戴口罩，例如圣诞市集等。

德国周四宣布，新增确诊和死亡病例均破纪录，累计新冠死亡破10万例。准备接替总理默克尔政权的新政府宣布，采取筹组危机应对委员会等政策控制疫情。

德国看守总理默克尔周四表示，必须采取更严格措施，抑制急剧恶化的新冠疫情。默克尔警告，德国目前的疫情形势十分紧张，新增确诊仍处于持续增长之中，医院的负担已接近极限。她说必须每天密切关注形势发展，默克尔并表示，支持有望成为继任人的朔尔茨提出成立危机委员会计划。

社民党领袖朔尔茨表示，希望在联邦与各州之间建立一个常设的危机小组，协助总理府更好应对疫情，他并承诺推进疫苗接种，支持强制特殊群体接种新冠疫苗，包括护老院护理人员。