立陶宛因强化与台湾关系而遭到中国一再威迫，法国外交部周四在例行记者会应询表示，会员国间的团结是基本原则，法国和欧盟全力支持立陶宛，并将强化欧盟反胁迫措施。另据立陶宛媒体称，立陶宛体育部长表态不出席北京冬奥。

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据中央社报道，立陶宛是欧盟最小国家之一，但不畏中国的威胁及施压，允许台湾以"台湾"名义在立陶宛首都维尔纽斯设立代表处。此后中国宣布将与立陶宛关系降为"代办级"，并多次在官媒中威胁立陶宛，表示将让他"付出代价"。

法国外交部在周四例行记者会中，有记者针对立陶宛与中国近日外交纷争进行提问："维尔纽斯决定加强与台湾关系后，遭到北京降级外交关系。你们希望看到欧洲做出何种反应，以协助立陶宛对抗中国的施压？"

对此，法国外交部回覆："会员国间的团结是欧盟的基本原则，针对任何会员国的伤害都将伤害欧盟本身。我们和欧洲伙伴，齐声表达对立陶宛的全力支持。欧盟正全面动员，以强化打击不道德或胁迫行径的措施。"

消息称，法国外交部所指的措施，为欧盟委员会目前正在协商的"反胁迫措施"，目的是打造新司法架构以阻止和对抗非欧盟国家的胁迫行径，以使欧盟可以向不适当干涉欧盟或其会员国政策决定的非欧盟国，祭出贸易、投资或限制措施。

中央社并援引立陶宛媒体15min周四报导，教育、科学暨体育部长舒格日迪尼聂已表态不会出席即将于明年2月在北京举行的2022冬季奥运。

根据报导，舒格日迪尼聂（Jurgita Šiugždinienė）说，据她所知，其他官员目前也不计划出席北京冬奥。

包括外交委员会主席帕维里欧尼斯（Žygimantas Pavilionis）等共17名绝大多数隶属执政联盟的立陶宛国会议员上周发布联名信，呼吁总统、政府官员、所有政治人物、立陶宛奥林匹克委员会及运动员集体抵制北京冬奥，不要派遣任何官方代表团。

议员指出，国际重要运动赛事不应在集权国家举行、为集权体制"洗白"；体育不应成为政治宣传工具。

不过，立陶宛奥林匹克委员会周二发布声明，表态不支持抵制北京冬奥。声明提到，为政治因素要求运动员放弃难得的重要国际赛事，对他们不公平。

立陶宛奥委会强调，奥运属于全世界，而不是主办国。此外，国际奥委会一向遵循"政治中立"原则。