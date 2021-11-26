世卫命名新变种病毒"Omicron" 呼吁各国不要仓促实施入境限制

世界卫生组织周五召开会议，讨论南非新变种病毒B.1.1.529。世卫将新的变种病毒命名为"omicron"，并列为"值得关注"。世卫敦促"所有国家在涉及实施与南非和博茨瓦纳发现的新病毒变种相关的旅行禁令问题上采取基于风险的科学方法。

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世卫表示，B.1.1.529有多个变种，初步证据显示，相比其他值得关注的变种病毒株有"较高的再感染风险"。

世卫组织新冠疫情技术负责人玛丽亚·范·克尔霍夫（Maria Van Kerkhove）在推特上表示，“可用的全基因组序列不到100个，我们对此还不太了解。我们所知道的是，这种变体出现了大量的突变，人们担心的是，当发生这么多突变时，它可能会对病毒的行为方式产生影响。”

据南非卫生当局称，到目前为止，确诊的新变种病例不到100例，主要发生在该国疫苗接种率最低的年轻人中。这种新变异株最初在南非发现，经过高度突变，对疫苗恐具有抗药性，传染力可能超过Delta变种病毒。

世卫提到，Omicron的确诊数目似乎在南非几乎所有省份都有所增加。暂时不清楚变种病毒株会否引致较严重的疾病。

周五包括美国及欧盟在内的多国纷纷禁止来自非洲南部的旅客入境。

对此，世卫周五警告各国，不要因为发现新的变种病毒就仓促实施入境限制，而应采取"视风险而定的科学作法"。

世卫组织（WHO）发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日内瓦的联合国简报会中说，世卫"警告，此刻不要实施入境限制措施；同时建议各国，在未来实施入境措施时，继续采取视风险而定的科学作法"。

林德梅耶并说，Omicron的影响需要花上几周时间来了解，研究人员正在努力釐清其传染力以及对治疗药物和疫苗的影响。