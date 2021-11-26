美国访台议员团会晤蔡英文

美国联邦众议员高野等一行人25日至26日访台，台湾外交部周五表示，美国议员与台湾总统蔡英文等举行会晤，就台美关系等重要议题交换意见，并前往桃园参访虎头山创新园区，了解台湾新创产业的发展现况。

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中央社消息，台湾外交部周五晚间发布新闻稿指出，美国联邦众议员高野（Mark Takano, D-CA）、丝拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、欧瑞德（Colin Allred, D-TX）、洁卡珀丝（Sara Jacobs, D-CA）及梅丝（Nancy Mace, R-SC）偕国会幕僚共17人，25日搭乘美国行政专机访台。

外交部说，访团在台期间晋见台湾总统蔡英文，接受外交部长吴釗燮款宴、拜会国军退除役官兵辅导委员会主委冯世宽，就台美关系各项重要议题交换意见。

外交部长吴釗燮款宴时表示，高野访团的到来彰显台美关系紧密友好，坚若磐石，美方多次公开肯定台湾是民主成功的故事、美国经济与安全的关键伙伴，以及世界的良善力量；台湾期待持续与美国深化合作，贡献国际社会。

外交部说，高野也肯定台湾人民捍卫民主的勇气与决心，并特别赞许台湾在保障LGBTQI+族群（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人和其他）权益的成果，彰显台湾对人权的高度重视。双方并就区域安全情势、台美安全及经贸合作等议题深入交换意见。

外交部指出，高野一行人是美国国会在短短1个月内2度组团访问台湾，且为疫情以来，联邦众议院首次筹组跨党派访团访台，再度展现美国国会对台美关系跨党派的坚定支持。

美国在台协会周五晚间也透过新闻稿表示，访问团25至26日访问台湾，此行程为国会议员出访印太地区的一环。访问团与蔡英文、吴釗燮，以及冯世宽会面，也参访桃园市虎头山创新园区。透过这些会议，访问团得以有机会与台湾相关人士就美国与台湾之间广泛的重要议题交换意见。

关于美国联邦众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）率领的跨党派议员访台，美国五角大楼发言人柯比（John Kirby）表示："议员代表团访台是相当例行的事。"

柯比受访时指出："国会代表参访台湾，是相当例行的事务，这次访问，就是为了要在台湾关系法下维持我们的义务，（这）是民主与共和党都支持的事，也强化我们对协助台湾的'自卫'需求。"