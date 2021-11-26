美欧等国纷纷宣布非洲7国旅游限制 拜登呼吁向贫穷国家捐赠更多疫苗

在南非通报发现新的新冠变种病毒后，各国纷纷禁止来自非洲南部的旅客入境。欧盟和美国和加拿大都宣布，暂停来自7个非洲国家的游客入境。美国总统拜登呼吁各国应该向贫穷国家提供更多的疫苗。

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法新社消息，欧盟委员会周五就南非发现的新的变种病毒威胁举行紧急会议。欧盟建议27国，暂停来自非洲7国的游客入境。

这7个国家包括南非、津巴布韦、纳米比亚、莫桑比克、莱索托、博茨瓦纳、斯威士兰。

新措施是基於有关地区，发现新的变种新冠病毒。欧盟各个成员国都可根据自身意愿，采取这项新措施，而实际上部分成员国已经实施有关旅游限制。

欧盟委员会主席冯德莱恩周五表示，欧委会建议欧盟成员国暂停与发现变种病毒株国家之间的航空旅行，直到更加清楚了解这个新变种的危险，所有从有关地区回国的人都应遵守严格的检疫隔离规定。欧盟委员会发言人马麦尔(Eric Mamer）在推特上发文称，27国决定，迅速对来自非洲7国的旅游者实施限制措施，这些措施包括停止航班飞行。

欧盟一名官员说，各成员国政府也被要求劝阻民众前往有关国家。

美国白宫周五也表示，美国将限制来自南非和其他七个国家的人入境，但此限令不适用于美国公民和永久居民。这些国家包括：南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莱索托、埃斯瓦蒂尼(莫桑比克）及马拉维。法新社援引美国官员表示，美国的科学家及政府卫生部门将尽快投入相关研究工作，以更深入了解这种新型变种病毒。

美国总统拜登周五就新的变种病毒表示，各国应该向贫穷国家提供更多的疫苗。拜登说，新的变种病毒的出现更清楚的提醒世人：没有世界各国在疫苗分配上的合作，这场疫情就不会结束。美国目前捐献的疫苗已经超过所有国家捐献疫苗的总和。现在各国应该展现出同样的慷慨和效力。

另外加拿大周五也宣布，禁止非洲7国游客入境。此前，英国、法国、摩洛克、菲律宾等国纷纷颁布非洲7国入境禁令。

在英国暂时禁止来自非洲7国班机入境，并要求从这些国家返英的英国公民接受隔离后，新加坡迅速加入英国的行列，卫生部表示，将限制来自南非等非洲7国的人员入境或转机。日本政府也决定对来自南非和其他非洲5国的人员加强边境管制。

印度中央政府本月稍早放宽部分入境限制后，如今对各省发出警示，要求对来自南非和其他"高风险"国家的外国人大力实施筛检。

台湾表示，来自非洲南部"高风险"国家的人员，必须入住集中检疫所14天。