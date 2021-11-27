法国外长的批评言论刺激北京，这是观点周刊网站文章的标题，文章介绍说，法国外长勒德里昂日前接受法国世界报采访时将中国在非洲的行为称为是“掠夺者”的行为，引发北京的强烈反弹。在尤其是正值中非正在塞内加尔召开第八届中非合作论坛部长级会议之际。

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勒德里昂在访谈中还表示，非洲出现的新的现象，就是越来越多的非洲国家开始对中国感到失望，虽然他们确实能够享受到中方修建的基础设施，但是，这是设施使非洲国家受制于中国，使他们越来越负债累累。中国外交部发言人赵立坚周四在记者会上谴责法国外长的上述言论违背事实。赵立坚说，中国企业在非洲修建以及翻修了一万多公里的铁路和十万多公里的公路。他说，非洲人最有资格对中非合作作出评论。

观点周刊文章评论说，在最近二十年内，中国对非洲的投资从2000年的一百亿增加至2019年的两千亿美元，中国已经成为非洲的第一大投资国，也是非洲的第一大债权国，中国拥有非洲将近20%的债务。

当中国将美国消失得无影无踪时……

这是观察家网站文章的标题，文章指出，最近披露的有关中国最新军事武器的信息使我们不得不用新的目光来审视中美之间的战略竞争，这就是为什么美国军队的最高指挥马克米勒将军认为有必要强调我们当今正面对着前所未有的世界地缘战略实力的大转移。

上述所指的最新军事信息首先是10月19日金融时报所披露的中国军方在三个月前进行的超高音速导弹试射，超高音速导弹的速度是音速的五倍以上，而且可以远距离超控，这一试射的成功使美国几年前在阿拉斯加部署的导弹拦截系统完全实效，这一系统的部署是为了拦截可能发自伊朗，中国，朝鲜以及俄罗斯的导弹。之所以部署在阿拉斯加是为了拦截可能通过北极轨道进入美国的导弹，而新研制的超高音速导弹则完全可以通过南极的轨道。再加上，倘若，超高音速导弹被装上核弹头的话，那么，它的杀伤力更是可想而知。这就是为什么美国国防部会如此陷入恐慌。

其次，美国国防部11月3日发表了对中国军备的十年预估报告，报告认为中国军队在2030年之前很可能将拥有一千个核弹头，而之前美国军方的评估数字仅为两百个弹头。当然，尽管在核弹头的数量上美国远远领先于中国，美国目前已经拥有超过三千多个核弹头，然而，由于美国目前尚不掌握超高音速导弹技术，因此，美方不得不对中国刮目相看，中方的攻击能力不仅会威慑日本，韩国等亚洲国家，而且也会使欧洲处于他的超高音速核弹的射程至内，欧洲除了法国拥有射程可抵达中国的核弹之外，无一可敌中国。中国也因此很可能实行一些他梦寐以求的军事活动，比如说，侵占台湾。

文章最后评论说，11月15日在拜登与习近平的视频峰会上，双方达成一致将展开安全对话，专家期待中美或将启动上个世纪中苏之间的裁军对话，不过，也有专家怀疑中方会放弃正在进行中的军备建设。

就在世界各地新冠疫情再度进行新高超之际，天主教的十字架报采集了一位在浙江大学因疫情而被关在校园的一位不愿意披露姓名的老师的证词，据介绍，由于一位从上海返回的老师被确认感染新冠病毒，整个大学的老师与学生被禁止回家，他们已经被逐个测试了一次，倘若第二次测试呈阴性，他们或许会被准许回家。他向记者表示，在中国没有任何人有勇气反抗，这就是中国的现状。

除了一上有关中国的报道与评论之外，新冠疫情，即将于下周二被送入先贤祠的法国歌星约瑟夫贝克的介绍是法国各报的焦点内容。