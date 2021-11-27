立陶宛国会议员团周日抵台访问

立陶宛议会友台小组主席马尔德基斯将率团访问台湾，他透过社交平台Instagram限动贴出华航飞机照，另两位立陶宛国会议员也跟进发文，透露自己在德国法兰克福。立陶宛访问团预计周日上午抵台。

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中央社报道，台湾外交部日前发布新闻稿指出，马尔德基斯（Matas Maldeikis）将在12月2至3日访问台湾，出席2021年开放国会论坛，届时将有部分同僚及拉脱维亚和爱沙尼亚议员同行。波罗的海三国议员共有10人访台。

除了马尔德基斯外，立陶宛议会议员马提约沙帝斯（Marius Matijošaitis）周六也刊出机舱照片，并表示"出访行程开始。法兰克福到台北，13小时航程"，立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovilė Šakalienė）也刊出自己在飞机上的自拍照。

台湾外交部与立法院、美国国际民主协会（NDI）及台湾亚洲交流基金会（TAEF）订于12月2日至3日在台北合办2021年开放国会论坛，主题为"后疫情时代之开放国会：韧性之全球案例以及2022年后之规划"。

消息称，除了参加论坛活动，立陶宛访问团也将晋见台湾总统蔡英文，拜会立法院长游锡堃、行政院长苏贞昌，并接受外交部长吴釗燮款宴；并将拜会国发会、经济部、科技部等部会。