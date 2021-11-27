英国2022举办宗教自由峰会 共同应对宗教迫害

英国明年7月5、6日将于伦敦举行世界宗教自由峰会，邀请各国政府代表及宗教信仰领袖与会，关注宗教迫害等议题。英国外交部今年度"人权与民主报告"再次将中国列为"人权状况恶化国家"。

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中央社援引英国外交部表示，英国外交大臣特拉斯视促进宗教和信仰自由为英国对外政策重要一环。一如此前在美国与波兰举行的宗教自由峰会，明年的伦敦峰会也有助国际社会集体应对信仰迫害。此外，英国致力在全球打造"自由网络"（a network of liberty），峰会将扮演重要角色。

特拉斯表示，作为今年七国集团（G7）峰会主办国，英国为捍卫、促进宗教信仰自由尽力，明年则将更进一步，召集全球伙伴商议集体行动方针。

今年5月，Ｇ7外长会议公报首度纳入宗教信仰自由相关内容。

去年2月，以美国为首的27个国家宣布成立"国际宗教自由联盟"（International Religious Freedom or Belief Alliance），英国是其中一个创始成员国。联盟目前有33个成员，尚未有亚洲国家加入。

英国外交部每年发布"人权与民主报告"（Human Rights and Democracy Report），宗教信仰自由是重要评估指标，今年再度将中国列为"人权状况恶化国家"，指出新疆、香港和西藏的人权问题严峻，外国记者在中国遭骚扰。中国驻英大使馆24日对此表达强烈不满，宣称英方"干涉中国内政"、"污蔑抹黑"。

"国际宗教自由联盟"7月13至15日举行2021峰会。台湾驻美代表萧美琴应邀出席其中一场会议"台湾：宗教自由领导之声"。

据路透社此前报道，英国首相约翰逊正在考虑对明年在北京举行的冬奥会进行外交抵制，以抗议中国的人权记录。

该报称，政府正在进行“积极讨论”，据说英国外交大臣特拉斯赞成抵制。

据泰晤士报报导，方案之一是英国部长将不参加冬奥会，但英国驻中国大使会参加。

报导称，五名保守党政客致信约翰逊，敦促他禁止英国任何官方外交代表出席2月份的北京冬奥会。