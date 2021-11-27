英、德、意大利等首现变异病毒Omicron确诊病例 约翰逊宣布新防疫举措

英国首相约翰逊周六宣布防疫新措施，要求所有入境人士接受病毒检测，以阻止新的新冠病毒变异株“奥密克戎（Omicron）在英国传播。英、德、意大利等国分别发现变异病毒Omicron确诊病例。

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法新社消息，约翰逊周六在新闻发布会上表示：“将要求所有进入英国的人，在抵达后的二天内，接受病毒核酸检测，并自我隔离直至获得检验阴性结果。

约翰逊并表示，与“奥密克戎”病毒变异株疑似病例接触的人必须自我隔离10天，政府也将收紧戴口罩的规定。进入商店及搭乘公共交通工具将强制戴口罩。

约翰逊并强调，现在到了扩大接种新冠疫苗加强剂的时候。

英国周六证实，境内出现2起新冠病毒最新变异株Omicron病例，2名相关染疫者都是由非洲南部入境英国。英国已经宣布扩大对这一地区游客的入境限制。

英国确诊两例Ormicron新冠变种病毒，两名患者分别在切姆斯福德和诺丁汉，互相有关联，都与曾经前往非洲南部有关。两人正与家人一起自我隔离。

英国周六通报，新增确诊3万9567例，新增死亡131例。

另外，德国和意大利分别发现Omicron新变种新冠病毒确诊病例。

德国巴伐利亚州卫生部公布两起病例。两名患者本月24日在德国将南非指定为病毒变异地区前，自南非抵达慕尼黑机场进入德国，他们正接受隔离。

德国周六新增确诊6万7125例，疫情爆发以来，累计超过10万人死亡，全国大约有68%人口完成接种新冠疫苗，10%的人已接受加强剂注射。

意大利宣布，也发现了一例Omicron变种病毒确诊病例。这起病例在米兰市发现，意大利国家卫生研究所表示，患者从莫桑比克抵达。

荷兰卫生部门周六表示，在61名从南非抵达荷兰的确诊感染者中，"有可能"存在Omicron变种病毒感染病例。

另外，捷克出现疑似病例，卫生当局正检视一名到过纳米比亚人士的情况。

香港已2人确诊 港府禁非洲8国人入境

而香港出现亚洲首2例Omicron确诊病例。香港政府宣布全球最严的防疫措施，周六零时起，禁止21天内曾在南非、纳米比亚、莱索托等非洲南部8国逗留的非香港居民入境。

据称，全球目前已有近百人确诊感染Omicron变种病毒，感染人口主要集中在南非。香港政府专家顾问、中文大学呼吸系讲座教授许树昌表示，该变种病毒有超过30个基因突变数量，比以往更高，攻击力可能会更强一些，有可能减低疫苗的功效，情况令人担心。