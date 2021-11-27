许志永律师梁小军被告知吊销执照

北京道衡律师所主任著名人权律师梁小军11月26日接到北京市司法局拟吊销律师执照处罚通知书，通知书谴责梁小军利用国内海外网络平台，发表支持法轮功，丑化宪法法律制定的根本制度和基本原则，因而对他处于吊销律师执业证书的行政处罚。

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梁小军是今年以来，外界已知的被吊销执照的第四位人权律师，今年年初，代理“12港人案”的卢思位与任全牛相继被四川省司法厅与河南省司法厅吊销执照，再就是在“709大抓捕”后代理王全璋案件的律师袭祥栋也被山东省司法厅吊销执照。

梁小军律师在推特上发文，认为该处罚单是北京市司法局送给他的“一份大礼”。他说：“今天感恩节，北京市司法局送我一份“大礼”。在律师生涯进入倒计时之时，回望我走过的路，我的内心充满感恩之情。20年律师执业，让我从一个懵懂无知、不谙世事的青年变成现在这样一个圆融事故的成熟老头。太多的妻离子散、家破人亡；太多的苦苦坚守、生死相依；太多的无奈无助、心碎欲裂。我总是愿意关注那些弱势者，聆听他们不被世人听到的声音，尽自己的微薄之力帮助他们。或许我就是和他们一样的柔弱之人，被这个强悍无情的世界所倾轧。感谢做律师的机会，我可以认识他们，我才不会那样孤单。”

在受到通知书的前一天，梁小军律师视频会见了他的当事人著名维权律师许志永律师，据梁律师在推特上介绍：“许志永身体很好，意志坚定。他希望公民可以传播他“美好中国”的理念。”

许志永被指控涉嫌“颠覆国家政权”，被关押在山东临沂市临沭县看守所。这是他第三次入狱。

病入膏肓的郭飞雄妻子张青写给丈夫的信件 © 网络

此外，今年年初试图前往美国探望病重的妻子的中国知名维权人士郭飞雄在机场被拦截后至今杳无音信，他的病入膏肓的妻子张青近日在网上呼救，称自己已时日不多，希望中国政府释放郭飞雄，让他们夫妇能够最终团聚。

同样因女儿病重而无法前往东京探望的维权律师唐吉田则早似乎已经陷入绝望，不再对北京当局发出任何呼吁。