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世卫称，暂不清楚Omicron是否更具传染力 南非呼吁各国"开放边境"

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The variant Omicron is thought to have originated in South Africa but the country believes it is paying an unreasonable price.
The variant Omicron is thought to have originated in South Africa but the country believes it is paying an unreasonable price. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 法广
5 分钟

世卫组织周日表示，PCR检测对新冠病毒变异株Omicron仍然有效，世卫并称，暂时仍不清楚Omicron与其他变种新冠病毒相比是否更具传染力，或者是否会导致更严重病情。世卫并支持南非呼吁各国"开放边境"。

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法新社报道，总部在日内瓦的世界卫生组织周日发表一份声明称，目前使用的PCR新冠病毒检测也适用于变种病毒Omicron.对于其他的检测试剂，世卫仍在评估之中。

世卫组织并称，暂时仍不清楚变种新冠病毒 Omicron 与其他变种新冠病毒相比是否更具传染力，或者会否导致病情更严重。世卫在声明说，初步数据显示，南非的住院率上升，但这可能是由于整体感染人数增加，而不是特定感染Omicron的结果。

不过，世卫声明重申，初步证据表明，这种变异株导致再次感染的风险可能更高。

世卫表示，目前没有资料显示，与Omicron相关的症状与其他变种病毒引发的症状有不同。世卫正与技术专家合作，了解这变异株对目前抗疫措施，包括疫苗的潜在影响。

世卫的声明称，较年轻人士感染后症状轻微，但了解Omicron的严重程度需要几天到几星期时间。

另据法新社消息，南非周日呼吁各国立即取消针对南部非洲各国的旅游限令。南非也得到世卫的支持，世卫请求各国"开放边境。目前，全球已有数十国禁止非洲南部国家的航班入境。

马拉维总统查克维拉周日也指责西方国家"恐非症"。他在脸书发文表示："各国都关切新的病毒变异株，这一切都要归功于南非科学家率先发现了它，不过当前英国、欧盟、美国、澳洲和其他国家单方面实施旅游禁令，实在是没有必要，防疫措施要基于科学，而非"恐非症"。

世界卫生组织已界定Omicron是"值得关注的病毒变异株"，并且正在评估这款变异株将造成的冲击与影响。

不少非洲国家认为，多国颁布旅游禁令太仓促且不公平，南非则是觉得因向全球示警而被"惩罚"，世卫组织则呼吁不要实施入境限制。

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