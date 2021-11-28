世卫称，暂不清楚Omicron是否更具传染力 南非呼吁各国"开放边境"

世卫组织周日表示，PCR检测对新冠病毒变异株Omicron仍然有效，世卫并称，暂时仍不清楚Omicron与其他变种新冠病毒相比是否更具传染力，或者是否会导致更严重病情。世卫并支持南非呼吁各国"开放边境"。

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法新社报道，总部在日内瓦的世界卫生组织周日发表一份声明称，目前使用的PCR新冠病毒检测也适用于变种病毒Omicron.对于其他的检测试剂，世卫仍在评估之中。

世卫组织并称，暂时仍不清楚变种新冠病毒 Omicron 与其他变种新冠病毒相比是否更具传染力，或者会否导致病情更严重。世卫在声明说，初步数据显示，南非的住院率上升，但这可能是由于整体感染人数增加，而不是特定感染Omicron的结果。

不过，世卫声明重申，初步证据表明，这种变异株导致再次感染的风险可能更高。

世卫表示，目前没有资料显示，与Omicron相关的症状与其他变种病毒引发的症状有不同。世卫正与技术专家合作，了解这变异株对目前抗疫措施，包括疫苗的潜在影响。

世卫的声明称，较年轻人士感染后症状轻微，但了解Omicron的严重程度需要几天到几星期时间。

另据法新社消息，南非周日呼吁各国立即取消针对南部非洲各国的旅游限令。南非也得到世卫的支持，世卫请求各国"开放边境。目前，全球已有数十国禁止非洲南部国家的航班入境。

马拉维总统查克维拉周日也指责西方国家"恐非症"。他在脸书发文表示："各国都关切新的病毒变异株，这一切都要归功于南非科学家率先发现了它，不过当前英国、欧盟、美国、澳洲和其他国家单方面实施旅游禁令，实在是没有必要，防疫措施要基于科学，而非"恐非症"。

世界卫生组织已界定Omicron是"值得关注的病毒变异株"，并且正在评估这款变异株将造成的冲击与影响。

不少非洲国家认为，多国颁布旅游禁令太仓促且不公平，南非则是觉得因向全球示警而被"惩罚"，世卫组织则呼吁不要实施入境限制。