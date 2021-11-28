这是2018年在北京举行的中非合作论坛北京峰会，习近平与非洲国家领袖合影。今非昔比，11月28日达喀尔开幕的中非合作论坛，规模和级别远不如从前，习近平已经快两年不出国了。

中国非洲论坛周日在达喀尔开幕，法国『世界报』在『非洲与中国--幻灭时刻』总题下发表了一组分析和报道。报道称，中国非洲合作的盛宴已经结束，每隔三年举行一次的中非合作论坛11月28日在塞内加尔首都达喀尔开幕，这次的级别要低得多，已不像历届峰会，出席论坛的非洲国家元首比出席联合国大会的还要多。

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中非合作论坛“降级”，当然与新冠疫情有关系，中国国家主席习近平，宁愿留在中国，但同时也凸显了一度蓬勃的“中非洲”在收缩，与近二十年曾经盛大奢华的规模相比，这次的规模低于各自的希望。

工业计划效果有限，贸易交流不平衡，债务陷阱，精英集团的腐败，中国企业不尊重劳动者权利等等，加大了非洲的不满。结果，尽管非洲民众对中国的满意水平仍然比较高，但已开启倒退的趋势。刚果，这个曾经与北京签署“世纪契约”的国家，“矿物基础设施”大型合同仍然是海市蜃楼： 31 家医院没有一家建成，两所宣布的大学还没有踪影。

根据皮尤中心针对2013-2019长时段调查，南非对中国的满意程度从48%减至46%，肯尼亚从78%减至58%，尼日利亚从76%减至70%，中国与非洲关系专家Thierry Pairault强调，对于中国人和非洲人来说，这是幻想的终结。每个人都意识到花钱并不足以激发发展。尤其是非洲人意识到，中国人释放的大量资金，最终在利率方面相当昂贵，而且还款期限很短，不足以刺激起所期待的发展。

2000年，是中国全球化全面开启的时刻，也是中国非洲论坛启动的时刻，中国在原材料丰富的非洲大陆进行大量战略投资，数字是极其诱人的，从2002到2020，中国与非洲大陆之间的贸易交流增加二十倍，从100亿美元增加到2000亿美元，使得中国得以取代美国成为非洲大陆第一大贸易合作伙伴，与此同时，北京在非洲全面开动基础建设，三个计划中有一个就投资在非洲。

根据麦肯锡公司，2017年，大约一万家中国企业在非洲行动，但真正在中国注册的大约在3000-4000家，其他的则是由中国人领导的非洲企业，加起来大约100万中国人在非洲工作，投资，经商。

北京的政治利益

中国同时向非洲推销软实力，在非洲设立62家孔子学院，而中国的大学招收了60000万名非洲学生，这是一种为非洲培养未来亲北京精英的方式。

北京也不断地强化自己在非洲去殖民化历史潮流中与“非洲兄弟”的合作，2017年，北京在吉布提开设第一个军事基地，为中非洲扩大了另一战略层面，并将此纳入“一带一路”的框架，这个非洲之角的国家在中国人眼中非常重要，她是链接印度洋及欧洲大陆之间的重大战略通道。

中国在非洲也获得了巨大的政治利益。Thierry Pairault分析，每次中国进行少量投资、买入或卖出时，它都能留住一个客户，它可以从联合国收取“股息”——获得非洲国家的支持票。这就是中国如何获得四个联合国机构的领导人的奥妙。这些机构分别是：粮食及农业组织 (FAO)、国际民航组织 (ICAO)、工业发展组织 (Onudi) 和国际电信联盟 (ITU)。无论是欧洲人还是美国人，都从未同时领导过如此多的联合国机构。中国只有在非洲的支持下才能征服这些阵地，而且成本相当低。

一场刚果梦

中国在非洲扩张的数字终究难以掩盖日益增长的不满，甚至不断增加的摩擦。与一般的想法相反，现实情况是，中国在非洲是服务提供者，而不是投资者。相比之下，中国在老挝这个拥有 700 万人口的小国的投资近年来就占到了中国在整个非洲这个拥有 12 亿人口的大陆投资的 30-40%。

中国人在非洲实际的投资少于服务投资，比如基础建设合同，此类合同最终通过非洲人负债的方式转嫁到他们身上，2019年，北京在非洲的投资达致27亿美元，但提供服务的投入高达444亿美元。而且中国人的投资往往集中在技术增值很小的领域，比如矿业领域。

刚果与中国的关系就是一个极有说服力的例子。2008 年，约瑟夫·卡比拉 (Joseph Kabila) 与北京确认了一项巨大的易货交易，这将是一项“世纪契约”，是中国向非洲承诺的这种“双赢”伙伴关系的完美体现。中国从他的国家购买钴和铜，用于基础设施建设：包括公路、铁路、医院、学校、大学……

最近，刚果共和国与中国的关系出现紧张，继任总统重新评估了与中国签署的铜矿及其他矿业投资的合同，发现2008 年在卡比拉 领导下签署的“矿物基础设施”大型合同仍然是海市蜃楼：北京计划的 31 家医院没有一座建成，两所宣布的大学也没有踪影。

在肯尼亚，围绕着内罗毕-蒙巴萨铁路建设计划 不断，一家法院于2020年裁决 ，获取合同的中国企业并没有遵守竞争规则，该国司法机构并对过往与中国人达成的一些合同的合法性提出质疑。

分析指出，在此背景下，达喀尔中非论坛可能标志着一种中非关系的曲折转变，与近二十年的雄心勃勃形成对比，专家认为，从现在起，中国人在非洲面临的局面要比二十年前复杂得多，过去，双方的关系仅仅是精英之间的事务，现在中国人必须面对一个日益苛求的民间社会。

非洲的领袖已不得不面对越来越多的针对不透明合同、债务陷阱、以及非洲产品进入中国市场备受限制的质疑。而对中方来说，如何准确地把握非洲的变化，调整自己的计划。否则，她会看到她的满意度曲线继续下降。