欧盟与北约强化合作应对混合威胁

2021 年 11 月 28 日，立陶宛总统瑙塞达（右）、欧盟委员会主席冯德莱恩（左二）、北约秘书长斯托尔滕贝格（左）和立陶宛总理西蒙尼特在维尔纽斯总统府会面。欧盟与北约决定强化合作应对来自俄罗斯和白俄罗斯的“混合”威胁。

正在立陶宛访问的欧盟与北约领袖周日保证， 面对白俄罗斯操纵移民危机以及俄罗斯屯兵俄乌边境形成的“混合”威胁，北约和欧盟将大幅提升合作，共同应对。

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面对白俄罗斯利用移民危机要挟欧盟，以及俄罗斯在乌克兰进一步强化军事存在，欧盟成员国立陶宛的战略位置显得十分重要。北约秘书长斯托尔滕贝格周日在立陶宛首都维尔纽斯呼吁莫斯科降低俄乌边境紧张局势，并警告对方若借助武力，“后果严重，代价巨大”。

斯托尔滕贝格与欧盟委员会主席冯德莱恩共同谴责白俄罗斯操纵移民危机，其目的是强化对欧盟的混合威胁。明斯克当局则予以否认。

成千上万移民其中绝大部分来自中东的移民，最近几月试图穿越白俄罗斯边境，进入欧盟东部成员国以及北约成员国拉脱维亚、立陶宛和波兰三国境内。

冯德莱恩表示，应对危机，最重要的是欧盟与北约联手行动。斯托尔滕贝格表示，我们将发表一项联合声明，强化合作。只有合作我们才更安全，更强大。

欧盟决定将用于三个成员国2021-2022的边境管理费用扩大三倍，增至两亿欧元，主要用于购置巡逻车、电子监控设备以及无人机。

北约秘书长斯托尔滕贝格指出，俄罗斯在既未遭到挑衅又无任何解释的情况下在俄乌边境集结大量坦克、导弹、无人攻击机，以及上万士兵“令人担忧”。

北约敦促俄罗斯采取“降级”行动，减少紧张，增加透明度，北约秘书长警告说，“如果俄方决定借助武力，后果自负。”

北约成员国秘书长将于周二和周三在立陶宛邻国拉脱维亚召开部长级会议，讨论俄罗斯在乌克兰边境增兵引发的忧虑。美国国务卿布林肯也将与会。