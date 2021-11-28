生命垂危的黄琦母亲要求允许与黄琦见最后一面

2021年11月28日是六四天网创办人，中国记者 黄琦被捕五周年日。 无国界记者再度呼吁呼吁中国主席习近平释放在狱中病重的黄琦

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六四天网创办人黄琦曾两次获得无国界记者组织的新闻自由奖。 他因涉嫌“故意泄露国家秘密罪”以及“为境外非法提供国家秘密罪”被判刑12年。去年七月，无国界记者组织与其他11个人权组织与捍卫新闻自由的组织共同向中国主席习近平发表公开信，呼吁习近平特赦黄琦。公开信表示黄琦是一名经验丰富的记者，他告知大众贪腐案件和侵犯人权的消息，他的工作十分出色，也是在中华人民共和国宪法第35条所保障的言论及出版自由范围之内。公开信还指出，将患有严重的肝肾疾病的黄琦判处12年的监禁，就相当于判处死刑。

公开信特别强调，2018年12月，在联合国人权事务高级专员办事处的四位专家特别就黄琦事件发表声明中，声称如果不将释放黄琦，他的病情将「继续恶化直到致命」。

公开信还指出，黄琦高龄87岁的母亲蒲文清女士，她的健康状况因为肺癌而急速恶化，希望能再见她的儿子「最后一面」。基于人性尊严，恳请习近平在为时已晚之前让黄琦有机会再见到他的母亲。

公开信特别呼吁习近平展现怜悯之心。然而，这封由无国界记者组织与其他组织11个组织发表的公开信却如石沉大海，一年后的今天，病入膏肓，进入癌症晚期的黄琦母亲不仅未能看到自由的儿子，而且连前往监狱探监的法定权利都遭到剥夺。据介绍，在黄琦被监禁的五年中仅仅允许两次探监，他的母亲与他上次的会见实在去年的九月份。

最近一年多，黄琦的母亲蒲文清多次向监狱方申请探监，均遭到拒绝。本月上旬，蒲文清向外界发出求助说，她罹患肺癌进入晚期，盼望在临终前见儿子最后一面。目前，蒲文清与外界的联系已经中断。

2011年，黄琦在医院被诊断为肾功能衰竭，高血压等多种慢性疾病。入狱后，黄琦的身体每况愈下，黄母多次向司法局提出保外就医申请，但均遭到拒绝。蒲文清还多次发表公开信，请求中央官员关注黄琦的合法权益，尽早让他出狱接受妥善治疗，但信件如石沉大海，杳无音讯。