英吉利海峡偷渡潮：欧洲与英国将加强合作

在英吉利海峡发生移民偷渡船翻覆惨剧4天后，欧洲各国外长周日在加莱举行紧急会议，与会各国一致同意改善与英国的共同合作。法国宣布，欧盟边境管理局将从12月1日起，调派一架飞机协助打击英吉利海峡的偷渡潮。

广告 继续浏览后续

法新社消息，周日在法国北部港口加莱举行的欧洲部长级会议是为应对数日前，在加莱海域发生的移民偷渡船倾覆引发的危机，船难至少造成27人溺水而亡。

法国内政部长达马宁在会上表示，“(这起事件）造成的死亡人数太多了”，“我们不能再接受悲剧发生”。

参加周日会议的包括德国、荷兰和比利时负责移民事务的部长或官员、欧洲内政事务专员以及欧洲刑警组织、欧盟边境管理局的负责人。

这起惨剧激化英法两国的矛盾，英国首相约翰逊在推特上公开致法国总统马克龙的信件，引起法方不满。达马宁其后放弃邀请英方参加此次应对偷渡潮的会议。

法国内政部长达马宁宣布，欧洲边境管理局Frontex将从12月1日起，调派一架飞机，协助法国、荷兰和比利时警方海上巡逻任务。

欧洲各国在一份联合声明中重申，"将尽一切可能更有效地打击走私犯罪网络”，各国并强调，“加强欧洲与英国共同合作的必要性"。