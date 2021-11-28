Omicron蔓延到多国 英国周一召集七国集团卫生部长紧急会议

变种病毒Omicron已蔓延到多个国家，各国纷纷加强防疫应对措施；欧盟委员会主席冯德莱恩表示，了解新型病毒变异株Omicron，全球正与"时间赛跑"，她并呼吁采取防疫措施，使科学家有时间对新的变种病毒进行分析。英国周一召集七国集团卫生部长紧急会议。

广告 继续浏览后续

法新社消息，目前担任七国集团轮值主席国的英国周日宣布，将于周一召开七国集团卫生部长的“紧急会议”，以讨论应对新冠变种病毒Omicron问题。

而欧盟委员会主席冯德莱恩周日在里加表示：为分析新型冠状病毒的Omicron变体，并了解是否需要调整疫苗，"我们正在跟时间赛跑"。冯德莱恩呼吁采取预防措施，以让科学家有时间分析新的变种病毒。冯德莱恩表示，“科学家和制造商需要两到三周的时间才能全面了解这种新冠病毒变体的突变特征。

目前，多个国家发现Omicron变种病毒确诊病例

英国周日称，发现第三例Omicron确诊病例。英国卫生大臣贾维德周日表示，自30日起，英国商店和公共交通运输将恢复强制戴口罩。所有抵达英国的乘客都将被指示接受PCR筛检并自主隔离，直到阴性结果出炉为止。

荷兰卫生部门周日表示，在61名来自南非、因确诊新冠病毒感染而接受隔离的旅客当中，至少发现13例Omicron病例。荷兰国家公共卫生及环境研究院发布声明表示：调查尚未结束，新变异株可能还会在更多筛检样本中被验出。

德国周日表示，西部黑森邦的一起疑似病例检测确认后，目前境内共有3例Omicron变异病毒株确诊病例。黑森邦官员表示，这个疑似病例是由南非入境的旅客。巴伐利亚邦卫生厅说，过去14天曾待在南非的任何人，都应该立即减少接触、接受PCR检测并通报当地卫生当局。

另外奥地利及邻国意大利也都发现变种病毒确诊病例。奥地利由于确诊病例激增，22日已加强管制公共生活，第4度实施全国防疫封锁令，成为今秋西欧第一个恢复封城的国家。

法国虽未发现变种病毒确诊病例，但法国卫生部长韦兰周日表示，Omicron变异株可能已经在法国境内散播，政府将收紧防疫限制来遏制病毒传播。韦兰在巴黎一处疫苗接种中心告诉记者："目前尚未辨识出病例，但可能只是时间的问题。

以色列27日宣布将禁止外国人入境，但参加以色列环球小姐选美比赛的参赛者将可豁免，但可能得须每48小时进行PCR筛检和其他预防措施。