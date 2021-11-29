中国11月官方制造业PMI调查称有小升但下行压力大

路透社今天说根据综合29家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)有望扭转此前连续七个月下滑态势，小幅回升至49.6，主因煤炭等保供稳价措施取得阶段性成效，供给约束有所减缓，叠加工作日天数增多等，带动生产活动上行。不过这仍是该指数连续第三个月处在荣枯线下方。上月一度降至20个月最低水准49.2.

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据路透社今天报道说，根据调查，中国11月官方制造业PMI料小升至49.6 供给约束减轻工业生产略回暖。而中国官方PMI数据定于11月30日(周二)0900公布;。财新PMI数据则定于12月1日(周三)0945公布。

路透社的预估中值为官方PMI 49.6 ；财新PMI 50.5。路透社调查预估区间：官方PMI 49-51；财新PMI 49.9-53.2。

另据21家机构预估中值显示，财新11月中国制造业PMI料大致持稳在50.5，上月为50.6。

该报道称，日前中国总理李克强和央行最新货币政策报告对于国内经济的看法，不约而同都删去了“稳中向好”，总理重申经济出现“新的下行压力”，央行也称“保持经济平稳运行的难度加大”。这些表明政策天平的变化可能已经开始，中国宏观政策重心向稳增长偏移。

政府近日已祭出支持中小企业发展的“1+2”长短政策“组合拳”，寄望助企纾困与激发活力并举。

据路透社说，制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）