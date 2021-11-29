中非峰会：习近平许诺10亿剂中国疫苗

中国国家主席习近平周一承诺以捐赠或支持当地生产的形式，向非洲提供10亿剂量的新冠疫苗，以填补非洲大陆遭受的 "疫苗真空"或匮乏。非洲国家期待与中国的合作，改变建立在债务基础上的做法。但中国拒绝加重非洲债务的指责。

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据法新社今天报道说，中国国家主席习近平今天在达喀尔郊外的一个中非合作论坛上以视频远程宣布了这一许诺，非洲国家正在努力重振受该流行病严重打击的经济。

峰会组织者指望通过加强与中国的合作来实现这一目标。作为非洲最大的贸易伙伴和非洲出口的第二大目的地，中国在非洲大陆的经济活动与密集的疫苗外交相结合，以支持那些疫苗资源不足的国家。

据中国国家主席习近平今天在中非合作论坛（Focac）上说：作为防治新冠病毒疫情的一部分，中国将向非洲提供额外的10亿剂疫苗，其中6亿剂是捐赠的，4亿剂以其他形式提供，如建立疫苗生产单位。

法新社说，非洲大陆的疫苗生产项目已经在埃及成为现实，或者正在酝酿之中，例如在塞内加尔。中国商务部副部长任鸿斌说，中国还向非洲提供了超过1.6亿剂的疫苗，其中大部分是以捐赠的形式。

中国领导人习近平还宣布派遣1500名卫生专业人员和实施100个卫生项目。习近平还承诺对农业综合企业给予支持。

中国对这一领域的援助是塞内加尔和一些寻求发展的非洲国家的强烈期望。然而，塞内加尔经济部长阿马杜-霍特呼吁中国与非洲大陆的关系不要只聚焦债务，而要对非洲经济更加有利。他说，合作应该 "以中国在非洲的更多外国直接投资为目标"。他称，我们有大量的债务投资，我们需要更多的股权投资。

法新社说，中国被批评利用非洲国家的债务，特别是为机场或火车线路等大型基础设施项目提供资金，以增加其对无法或不愿履行承诺的国家的影响力。中国还因其不平衡的贸易、社会和环境做法而受到批评。

中国外交部周五驳斥了关于北京在为非洲债务提供工具的指责。据中国方面指出，非洲国家缺乏自己的基金，阻碍了非洲社会发展。

塞内加尔部长霍特呼吁中国公司将其投资更多地用于非洲大陆经济的工业化和数字化，并进行技能和技术转让。他说："这种新冠病毒大流行病表明，我们的经济需要生产更多的产品，并在战略部门成为主权国家"，如制药、农工业和数字化。