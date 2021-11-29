加国首现Omicron病例 巴基斯坦禁香港非洲六国航班 专家指新变种传染力强

·世卫组织命名南非新发现的新冠病毒变异株为Omicron(奥米克戎)，避开了序位在前但具有强烈政治色彩的“Xi”

被指传染力强的一武汉肺炎变种病毒株Omicron传至加拿大，该国首次发现有两宗病例，令Omicron的踪迹遍及全球的非洲、亚洲、欧洲、大洋洲及北美洲等五大洲。面对来势汹汹的新变种病毒，各国继续加强戒备，以色列率先成为全球首个全面封锁边境的国家，而巴基斯坦今(29日)早宣布，实时禁止来自香港及其他六个非洲国家，包括南非及博茨瓦纳等地的航班入境，并加强对途径有关地区入境旅客的筛查，并接受三至十天的强制隔离检疫。

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不过，包括中国在内的不少专家分析，新变种病毒Omicron传染力较强，至于引起症状会否较重则未有很多讨论，而世界卫生组织虽已把Omicron列为「极须关注的变种」，但就声明，暂时仍不清楚Omicron 与其他武肺变种病毒相比是否更具传染力，或者会否导致病情更严重。

率先警告当地出现Omicron病毒株的南非医学协会主席库切（Angelique Coetzee）向英国《每日电讯报》讲述发现病毒经过后表示，她曾治疗约24名感染Omicron并有病征的病人，大部分为健康男性，大多感到很疲倦，其中约半数人没接种疫苗；所有病人都无出现失去味觉或嗅觉等武肺病征，部分人有轻微咳嗽，可见感染此病毒株的一般健康患者的征状是「异常但轻微」；但她关注Omicron对本身患糖尿或心脏病等长期病长者以及未接种疫苗者的影响。

另外，美国科学家联盟高级研究员、传染病学者丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）上周两度在推特发文，指Omicron的「坏刺突变」数量比Delta多一倍，传染力可能是原有武汉病毒株的五倍。

中国多名专家亦有类似意见。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友昨(28日)在「《财经》年会2022」上表示，根据数学模型显示，Omicron的传染力比Delta强；而复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏亦在微博发文，指Omicron变种携带病毒突变点多，在传播上短期内似乎战胜非洲南部其他病毒株，包括Delta，因此要引起极大关注。

但二人均认为，Omicron影响中国不大，以现行社交距离措施可以防止新变种病毒成为全球的主导毒株。张文宏28日在微博指出，Omicron对中国目前还不会产生大影响，相信中国目前的「快速响应」与「动态清零」可以应对。但他补充，现时仍需观察Omicron两星期，一旦明确Omicron可突破原有免疫屏障，全国便需进入流感疫苗接种模式，即每年要根据病毒变异情况，迅速构建新的疫苗。吴尊友亦估计，今年冬季和明年春季，主要流行的病毒株仍然是Delta变种病毒。

其次，中国工程院院士钟南山昨日出席会议时亦指出，Omicron变异株传播速度快，近期在香港也发现两宗，但其危害性还需观察，现在毋须采取较大的行动。他在上周六出席一个论坛时曾表示，Omicron携带大量突变，对防疫工作带来更多挑战，但强调「接种疫苗肯定是非常有效」。