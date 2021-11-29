审查：辛普森家庭访天安门一集在香港Disney+被消失

迪士尼影音串流平台Disney+本月于香港推出，不过“辛普森家庭”其中一集凭空消失。内容讲述主角一家造访中国，天安门广场前告示牌写着“这里什么事都没发生”。“辛普森家庭”（The Simpsons）消失的那集让人更加担心，中国式审查正成为香港这个国际金融中心的常态。

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据中央社今天报道说，迪士尼影音串流平台Disney+本月于香港推出，不过“辛普森家庭”第16季第12集凭空消失，内容是主角一家造访天安门。剧情中天安门广场前告示牌写着“这里什么事都没发生”。

Disney+自18个月前推出以来风靡全球，订户已超过1.16亿人。

香港版于本月稍早推出，眼尖的客户很快注意到，“辛普森家庭”造访中国的一集显然“被消失”。

法新社说，根据《辛普森一家》第16季的第12集内容，该美国辛普森家庭前往中国，希望收养一个孩子。访问期间，他们去了北京的天安门广场，1989年的民主抗议活动就是在那里被镇压的。在这幅漫画中，一个牌子上写着 "在这个地方，1989年，什么都没有发生"，这显示是对北京试图从集体记忆中抹去1989年大屠杀的讽刺。

法新社查证了香港迪斯尼+版本，第11和13集有，但没有第12集。

法新社说，目前还不清楚Disney+是自己删除了这一集，还是被当局命令这样做。

法新社联系美国娱乐业巨头迪斯尼时，该公司不愿置评。香港政府也不愿置评。

法新社说，与中国大陆相比，香港长期以来一直享有重要的艺术和政治自由。但为了结束2019年震撼全境的大规模民主抗议活动，北京于去年实施了一项国家安全法，将许多不同意见列为非法。

今年6月，香港赋予一个负责审查的委员会权力，禁止任何可能构成违反国家安全的电影。而上周，香港行政长官林郑月娥承诺将积极堵塞互联网中的漏洞，并对假新闻采取监管。林郑月娥的言论加剧了人们的担忧，香港的互联网受到与中国相同的审查。中国用防火墙禁封重要的国际社交网络、谷歌和众多西方媒体。

不过据法新社说，讽刺批评中国的内容现时仍然可以在香港的其他流媒体平台上找到。