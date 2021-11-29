二次上市 微博周一启动在香港招股

在中美竞争的背景下，已在美国纳斯达克上市的中国社交网络平台微博周一宣布，该公司在香港即日展开二次上市招股，希望筹募资金4.85 亿欧元。

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法新社报道指，长期以来，中国初创企业一直被鼓励在美国筹募资金发展，但在与华盛顿的对抗日益加剧的背景下，北京转而鼓励公司、尤其是科技公司优先在国内证券交易所（香港、上海、深圳或最新的北京）融资。

相当于推特的中国新浪微博自 2014 年已在美国上市。该公司表示，周一在香港股市发行股票1100 万股，每股 388 港元，共计 4.85 亿欧元。

报道指，受到美国更严格监管和限制，香港股市对中国科技公司吸引力增加，近几个月来，已有多家公司通过在香港股市二次上市筹集资金。其中就包括百度及电子商务巨头阿里巴巴。

于此同时，在与美国技术竞争的背景下，中国正在加大收紧公司在外国上市的条件。担心敏感数据被转移到国外，北京希望要对国外上市公司首先进行网络安全风险的彻底彻查。 据彭博社报道，中国当局已要求今年夏天才在华尔街上市的滴滴撤出美国股市。这一主导中国网约车市场的公司自 7 月以来一直受到中国监管机构的调查，主要原因担心其收集私人数据被泄露。

报道指，在经济民族主义大背景下，中国刚刚在北京开设一个新的证交易所，该交易所主要面向中小企业，尤其是那些新技术领域的中小企业。