曾代理12港人案 维权律师梁小军执照不保

北京维权律师梁小军近日表示，官方指他丑化、抹黑制度，拟吊销他的律师执照。梁小军曾代理12港人案，并为活动人士许志永辩护。今年至少已有4名代理12港人案的中国律师执照遭吊销。

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据中央社今天报道称，北京维权律师梁小军近日在社交平台推特（Twitter）上贴出北京市司法局寄送的行政处罚事先告知书，文中指他在境内外多个社交平台多次发表支持法轮功言论、丑化抹黑宪法法律确立的根本制度和基本原则。告知书又称他的行为严重损害律师行业形象，造成恶劣的社会影响，情节严重，拟吊销他的律师职业证书。

该报道引述香港明报消息，梁小军指对于直接被注销执照“还是有点意外”，已提出听证要求，但预估很快就会被正式注销。他说，自己无法对不公义之事忍住不说，不能停止思考，因此这样的结果也算“求仁得仁”。

2020年8月，12名香港“反送中”示威者计划偷渡台湾，但被广东水警截获并关押在深圳，梁小军当时也受其中一名示威者李宇轩的家属委托代理案件。之后在中国当局的施压下，多名当地律师退出案件；而今年起已有多名当时代理案件的维权律师陆续被吊销执照，分别是卢思位、任全牛、龚祥栋和蔺其磊。

中央社说，此外，梁小军自2009年开始也接触法轮功学员的案件，并为因2019年“厦门聚会案”而遭控煽动颠覆国家政权罪的维权人士许志永担任辩护律师。