澳媒：莫里森称支持达顿对台湾问题发出的严肃警告

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示，面对中国日益增强的好斗性，澳大利亚不能表现出“软弱”，他支持澳洲国防部长彼得·达顿 (Peter Dutton) 的严肃评估，即获取台湾将是北京统治该地区的第一步。

广告 继续浏览后续

据《澳大利亚金融评论报》周日报道称，随着中国军队在台湾附近加强空中和海军演习，北京对澳大利亚防长达顿在上周的讲话作出回应，指责堪培拉大肆宣传“中国威胁论”，并警告说这会损害澳大利亚的利益。北京方面还将莫里森内阁比作“精神病院”。

澳大利亚总理莫里森表示，澳大利亚不能在国家安全问题上表现出软弱。而在澳大利亚部长几十年来最强烈的对华讲话中，达顿上周五告诉澳洲国家新闻俱乐部，在共产党试图将该地区变成一系列朝贡国时，对中国的绥靖不会奏效。达顿详细阐述了早先的评论，即如果中国入侵台湾，澳大利亚不会加入美国来保卫台湾是“不可相信的”，他预测，如果中国成功，其将进而试图占领日本管理的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）并重塑地区秩序。

据《澳大利亚金融评论报》报道，莫里森表示，他和达顿在演讲发表前讨论过，“当谈到我们生活的不确定环境时，国防部长是正确的”。据莫里森说，“他只是非常清楚地阐述了我认为事实是什么，事实非常清楚。”莫里森说，“我们是一个自由的国家，我们打算保持这种状态。现在不是澳大利亚可以承受软弱的时候。现在不是澳大利亚负担得起在国家安全上下赌注的时候。”

虽然中国外交部没有直接点名达顿，但指责“某些澳大利亚政客”煽动与中国的对抗。中国外交部发言人赵立坚说：“这种行为是非常不负责任和不得人心的。”赵立坚是在回答有关莫里森上周就一艘在澳大利亚海岸附近游荡但在国际水域合法活动的中国间谍船发表的以上评论。

据赵立坚称，“尽管长期以来澳大利亚从与中国的合作中受益匪浅，但澳大利亚现在正在大肆宣传所谓的‘中国威胁论’。这是毫无根据、不道德的，最终会损害澳大利亚自身的利益。”

《澳大利亚金融评论报》称，过去一个月，中国的战狼外交官已经缓和了对美国、澳大利亚和其他西方批评者的批评，因为中国寻求在明年2月的冬季奥运会之前提高其国际信誉。但是，尽管两周前中国领导人习近平与美国总统拜登举行了视频会谈，但中澳关系几乎没有解冻迹象。

达顿的言论在周末引起了中国主要宣传单位的迅速谴责。国营小报《环球时报》的编辑胡锡进说，“这位澳大利亚国防部长的偏执症越来越严重。我祝愿他有一个光明的未来，成为澳大利亚的总理。在这种情况下，他可以成功地把澳大利亚内阁变成一个精神病院。”

据该报道，澳大利亚前总理陆克文（Kevin Rudd）周末也发表了类似评论。他批评说，“达顿就像一个脾气暴躁的少年，热衷于与中国开战，因为他认为这让他看起来很强悍。”陆克文在推特上写道，“任何猿类都可以捶胸。我们需要一个清醒的国家安全战略，与我们的盟友一起为中国的所有可能的突发事件悄悄做好准备，而不是尖叫。”

虽然中国官方消息对三边安全协议（AUKUS）的评论很少，但评论人士警告说，北京认为澳大利亚在印太地区的立场已经转变为积极支持美国的行动，而不是在美军遭到袭击时作为支持者。

达顿的言论在印太地区广为接受，他的言论还出现在一些主要的日本报纸上。

日本首相岸田文雄在上周六表示，日本政府正在寻求通过赋予其部队打击敌方基地的能力来增强其防御能力。据日本放送协会（NHK ）报道，岸田警告说，中国在缺乏足够透明度的情况下加强其军队，而朝鲜仍然是一个日益令人担忧的问题。

根据其《和平宪法》，日本目前没有能力打击敌方基地以阻止导弹袭击。任何变化都将代表其军事地位的重大转变，并可能引起中国的担忧。中国官方媒体或网上几乎没有提到达顿先生的评论。但《国防杂志》发表了一篇在线文章，指责澳大利亚是美国的“好仆人”。

该报引述驻新加坡的国际战略研究所高级研究员尤安·格雷厄姆（Euan Graham）的话表示，如果中国成功夺取台湾，中国是否会追求进一步的领土利益，例如日本管理的尖阁列岛，这是一个合理的问题。

格雷厄姆说：“没有人想出一个合理的论据，为什么中国会在台湾之后停下来。”他说，“中国最近的所有行为都表明它在战术上是谨慎的，但在战略上它希望改变现状，改变亚洲的力量平衡。”格雷厄姆博士说，唯一可能让中国的领土野心停下来思考的事情，是其是否在试图占领台湾时被“严重惩罚”。