澳门赌厅王周焯华认非法开赌 中国批捕后澳警拘捕 摩根料赌业成惊弓鸟

澳门司警公布有集团不法经营赌博及洗黑钱案，主脑资料与上周六被捕的周焯华(小图)吻合

以博彩为主要税收的澳门，其司警拘捕旗下业务占当地睹博收入约一成半的太阳城集团董事周焯华及其团伙十人，稍后将在澳门控以非法经营赌博及洗黑钱罪名。拘捕行动引发各种猜测，当中，中国左派评论员罗天昊认为，行动预示澳门可有赌场，但不会再有赌王，亦预示港澳财阀在「新时代」中不容人称王称霸。受消息影响，博彩股今日中午前急跌6%至9%；而摩根大通更预测，行业将成惊弓之鸟，澳门贵宾厅收入在未来数周将减三至五成。

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是次拘捕另一个关注点是澳门司警的拘捕行动是在中国浙江省温州市人民检察院批准逮捕后翌日(27日)凌晨进行。温州市公安局26日晚上在官方微博公布，绰号「洗米华」的周焯华，涉嫌在中国内地开设赌场，非法组织中国公民赴其承包的境外赌厅(即贵宾厅)赌博，参与跨境网络赌博活动，涉案金额特别巨大，严重妨害国家的社会管理秩序，被温州市人民检察院「批准逮捕」。

在昨(28日)午的澳门司法警察局记者会上，警方多次回避是否接获温州市公安局的指示而采取拘捕行动，只是强调，当局是透过自主搜集情报，以及「世界各地组织」提供数据，认为时机成熟而采取行动，是否移交大陆审讯，则会依澳门法律处理。据了解，澳门虽是中国的特别行政区，但没有引渡协议，预料各疑犯会在澳门本地受审及服刑，涉及中国的刑责会在服刑后另行处理。

澳门司警指出，47岁姓周的犯罪集团主脑利用在澳门经营娱乐场所贵宾厅的业务，在中国内地开设赌博平台，招揽中国居民进行不法网络赌博，并透过澳门赌厅的账户以及地下钱庄，将不法收益转移及掩饰。司警发言人钟锦良强调，自2019年8月起开始调查案件，去年4月成为项目调查，27日凌晨采取拘捕行动，检获计算机、服务器、300万元现金等证物，全数共11名相倘是集团高层的疑犯均承认在海外建立非法赌博平台，但对其他包括洗黑钱等指控则拒绝合作，他们稍后会以「犯罪集团」、不法经营赌博及清洗黑钱等三罪，移送澳门检察院，不排除有更多人被捕。根据澳门《刑法典》，「犯罪集团」罪和「清洗黑钱」罪均可判刑3至12年。

至于现时有否对其他贵宾厅经营者立案调查，司警表示，涉及其他个案，暂未能提供相关数据。

澳门博彩股全线半日跌6%至9%不等

另外，周焯华旗下太阳娱乐集团昨晚发出公告，指新闻上出现关于股东周焯华的报道，与周焯华的个人事务有关，并无对集团的财务状况、业务或营运产生任何重大影响。不过，集团仍受事件影响，该公司股价今(29日)早一度急跌逾六成，中午跌近24%，报0.118港元(下同)，跌0.037元。至于太阳城集团，今早开市前已停牌。

受到澳门最大的赌业中介人集团股东兼行政总裁周焯华被捕影响，在港上市的澳门博彩股全线急跌。澳门博彩控股截至中午时跌9%，中午收市时报5.44元；银河娱乐跌近8%，午市收报42.55元，跌3.6元，是半日跌幅最大蓝筹；金沙中国跌6%，午市收报18.48元。

摩根大通表示，周焯华旗下业务占澳门的博彩中介及贵宾厅行业约四成至四成半，以2019年为例，其营业额占整体赌博收入约15%，相信消息将打击市场情绪，行业会成为惊弓之鸟，预计澳门来自贵宾厅的收入于未来数周将收缩三成至五成。但由于摩根大通早已因为去年以来对贵宾厅业务加强检查而调低其对整体赌博收入的影响，故该行毋须因今次案件而再调整其对澳门赌业的预期。

以贵宾厅这种「包厅」方式招揽赌客是澳门赌场常见方式，故周焯华被捕引发关注和猜测，包括案件究竟显示周焯华在中国公安系统的靠山倒台，抑或是预示澳门赌业就此「玩完」，各界均有不同见解，而曾是中共中央直属《求是》杂志旗下《小康财智》杂志顾问的罗天昊更撰文指，周焯华的倒台，进一步显示在「一代赌王」何鸿燊逝世后，澳门可以有赌场，但不会再有赌王；有关情况亦应作为香港富豪的警戒，指香港部分富豪曾阻碍改革，但「资本为王的时代已经终结」，「洗米华」案是「敲山震虎，警示港澳财阀与各派大佬：新的时代来临，绝不会允许任何人称王称霸。」