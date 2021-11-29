瑞士专机技术故障 外长半途折返取消与王毅会见计划

瑞士与中国两国外长原定举行疫情暴发后的首次线下会晤。但瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯乘坐的专机在周五飞往中国的途中因出现技术故障，因而被迫取消与中国外交部长王毅的会晤。

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据瑞士新闻报道，瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在飞往中国浙江省的途中被迫转停莫斯科，之后在推特上表示暂时取消与王毅周六的会面，他的推文中同时表示将尽快寻找一个新的会晤日期。

据此前发布的消息说，瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯计划于11月27日与中国外长王毅会晤。双方将在战略对话框架内，就双边关系、国际形势现状以及人权问题举行会谈。

据瑞士联邦外交部11月25宣布，此次会面将在浙江安吉举行。借此机会，卡西斯将向中方介绍今年3月由瑞士联邦委员会通过的对华战略。瑞士希望在此框架内就建设性对话与关键问题同中国展开探讨。瑞士对华战略通过后即遭中国驻瑞士大使严厉抨击，他指责瑞士干涉中国内政。

瑞中外长级战略对话始于2017年，由瑞士与中国每年轮流举办，旨在巩固两国间的关系。本周六的两国外长会晤是新冠疫情暴发以来的首次线下会面。中国是瑞士的第三大贸易伙伴国。

根据瑞士通讯社最新消息，外交部长乘坐的专机在飞往中国途中意外经停莫斯科。联邦外交部通过推特发文，称这是因为飞机出现“技术故障”。周五发表的这篇推文还指出，有关人员将在莫斯科查看是否有可能继续这次中国之行，所幸此次周折未对机上人员造成生命威胁。

据该报道称，今年7月，联邦总统盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)乘机前往东京参加奥运会开幕式途中也曾发生过类似情况，他的那部专机就因发生技术故障，而不得不改道拉脱维亚折返瑞士。