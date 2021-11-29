蔡英文会见波海三国议员团透露立陶宛驻台代表处明年初设立

台湾驻立陶宛代表处日前才宣布挂牌，正式展开运作，台湾总统蔡英文今天接见波罗的海三国国会议员访问团时透露，明年初，立陶宛也会在台湾设立代表处。立陶宛国会友台小组主席马玛窦则当场响应，希望即将来台设立的代表处，能协助发展彼此关系，并进一步促进欧盟与台湾的友好关系。

广告 继续浏览后续

立陶宛国会友台小组主席马玛窦率领的国会议员团昨天晚上抵达台湾，包含拉脱维亚国会友台小组主席福灿、爱沙尼亚国会友台小组主席杨森，以及三国国会议员等一行10人今天前往总统府拜会蔡英文，这也是波罗的海三国国会议员第一次共同组团访问台湾。

蔡英文在致词时感谢三位友台小组主席促成这次有意义的访问，也感谢组团来台参加今年的开放国会论坛，她期待大家分享波罗的海三国深化民主的经验，也盼望一起见证台湾对开放政府、开放国会、扩大公民参与的努力。

蔡英文感谢立陶宛，特别是今年疫情严峻的时候两度捐赠疫苗给台湾，展现民主盟友相互扶持的精神。她说，这段时间台湾与立陶宛各领域密集交流，最近在立陶宛外交部邀请下，前副总统陈建仁也出席维尔纽斯的民主论坛，与国际分享台湾民主经验。

蔡英文指出，台湾驻立陶宛代表处已经挂牌运作，预计明年初立陶宛也会在台湾设立代表处。她透露，台湾国发会主委龚明鑫上个月率领经贸考察团访问立陶宛，签署六项合作备忘录，强化双方在半导体、卫星、生物科技等领域的合作，未来也期待与拉脱维亚、爱沙尼亚在各领域都有更多合作交流。

蔡英文强调，台湾和波罗的海三国都走过威权统治和争取自由的道路，深刻了解民主得来不易，现在全球面对威权主义扩张及假讯息威胁，台湾愿意与欧洲朋友分享对抗假讯息的经验，一起捍卫共享价值，确保民主自由的生活方式。希望一起努力，让台湾和波罗的海三国的关系更稳健，更紧密发展。

立陶宛国会友台小组主席马玛窦告诉蔡英文，立陶宛政府的友台政策获得广大民意支持；保护自由及规则为基础的国际秩序，攸关立陶宛的重要利益，必须强化与台湾的关系，彼此共同合作来达成这目标。

他说，立陶宛与台湾有很多文化与经济文流的机会，能够长期、稳定且有效的合作，因为双方的社会拥抱民主、人权、法治等共享价值。希望即将在台湾设立的立陶宛代表处，能协助拓展台湾与立陶宛的伙伴关系，并促进台湾与整个欧盟进一步发展友好关系。