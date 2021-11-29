路透社说中国有省份针对记者和外国学生制定了新的监控系统

据路透社查阅的文件显示，中国最大省份之一河南的安全官员已委托建立一个监视系统，他们说想用它来追踪记者和国际学生以及其他“可疑人员”。总部位于美国的监控研究公司 IPVM 密切跟踪该网络的扩张并首先确定了河南文件，该公司表示，此次招标的独特之处在于将记者指定为监控目标，并为公安部门提供了快速定位他们并阻碍他们工作的蓝图。

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据路透社报道，根据今年7月29日在河南省政府采购网站上发布的一份招标文件（属媒体首次报道）详细介绍了一个监视系统的计划，该系统可以使用 3000 台连接到各种面部识别摄像头的人脸识别摄像头来编制这些来河南的“嫌疑人”的个人文件，并将此并入国家和地区数据库。

9月17日，中国科技公司东软（Neusoft）获得了一份价值500万元人民币的合同，要求该公司在签订合同后的两个月内完成系统的建设，河南政府采购网站上公布了单独的文件显示。

路透社说无法确定该系统目前是否正在运行。位于沈阳的东软没有回应置评请求。

中国正试图建立一些安全专家所说的世界上最复杂的监控技术网络之一，在公共场所安装数百万个摄像头，并越来越多地使用智能手机监控和面部识别等技术。

据路透社报道，总部位于美国的监控研究公司IPVM密切跟踪该网络的扩张并首先确定了来自河南的相关文件。该公司表示，此次招标的独特之处在于将记者指定为监控目标，并为公安部门提供了快速定位他们并阻碍他们工作的蓝图。

据IPVM的运营主管唐纳德·梅伊 (Donald Maye) 说：“虽然中国有记录在案的因工作而拘留和惩罚记者的历史，但这份文件说明了中国建立定制安全技术以简化国家对记者的压制的已知实例。”

路透社说无法找到任何文件，将记者或外国人列为中国其他地区监控系统的具体目标。河南省政府和警方没有回应置评请求。中国公安部和外交部也未予置评。

河南省公安厅近200页的招标文件没有说明其想要追踪记者或国际学生的原因，但表示要追踪的另一类“来自邻国的非法妇女居民”。周一该招标文件已经被禁止访问。

据该报道，招标文件规定的摄像头必须能够为面部被口罩或眼镜部分覆盖的个人建立一个相对准确的文件，并且目标必须通过简单地上传图片或搜索他们的面部属性在数据库中进行搜索。

该系统将由至少2000名官员和警察操作，并根据招标将记者分为三类：红色、黄色、绿色，按风险降序排列。

据招标解释说，覆盖全河南的不同警察部队将连接到该平台，以便在发出警告时立即采取行动，河南拥有9900万居民，是中国人口第三大省份。

招标文件显示，如果记者在河南登记入住酒店、买票或越过省界，则将发出警告。

招标文件中写道：“必须对可疑人员进行追踪和控制，进行动态研究分析和风险评估，并根据类别处理记者。”招标还详细说明了其他群体的不同预警系统。

路透社说，一些新闻自由组织表示，自中国国家主席习近平2012 年上任以来，执政的中国共产党加强了对媒体的控制。

今年2月，驻华外国记者协会 (FCCC)援引对年度记者调查和采访外媒驻华分社负责人的回应，称中国在2020年使用新冠病毒预防措施、恐吓和签证限制来限制外国报道。

中国外交部当时称FCCC的报道“毫无根据”，并表示中方一贯欢迎各国媒体和记者依法来华报道新闻。一位中方发言人说：“我们反对的是对中国的意识形态偏见和以新闻自由为名的假新闻。”

据路透社报道，虽然河南文件的大部分内容都提到了记者，但也有几个部分提到了“外国记者”。去年10月，河南省政府在其面向潜在供应商的采购平台上发布了一份意向项目的简短摘要，称该系统将“以外国人为中心”，并有助于“保护国家主权、安全和利益”。

该合同于7月29日进行招标，此前来自英国广播公司（BBC）、《洛杉矶时报》、法新社和其他报道河南特大洪水的外国记者成为中国严格审查的社交媒体平台微博上的民族主义运动的目标。

FCCC当时表示，“非常担心目睹报道洪水的记者在网上和线下受到骚扰”。例如，它描述了一个微博帐户如何要求其160万粉丝报告一名正在报道洪水的外国记者的下落。

招标还表示，这一系统应该能够通过手机定位和旅行预订等方法跟踪国际学生的动向——尤其是在国庆节或两会等关键日期。“在......敏感日期，启动战时预警机制，”招标文件写道。