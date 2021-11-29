郭飞雄再向李克强写信 要求获准出国看护病危妻子

中国维权人士郭飞雄今天再次致信中国总理李克强，呼吁中国当局允许他前往美国，看护他的病危妻子。郭飞雄今年一月时拥有正常护照出国，在机场遭拦截，并长时间被失踪。现在郭飞雄以原名杨茂东向中国总理李克强致信，该信件在中国国务院微信客户端官方渠道留言，以“我向总理说句话”为题向李克强寄发。该信件也在海外推特转发。

广告 继续浏览后续

据郭飞雄的“我向总理说句话”，称，“我是中国公民杨茂东，笔名郭飞雄。我的妻子张青2021年初在美国马里兰州身患晚期肠癌，当时做了开腹切割肠梗阻手术，11月初又突发第二次肠梗阻，11月27日送当地医院急救。由于癌细胞全身扩散，当地医院认为做手术已无效，仅按插管姑息处置。我妻子遂面临直接生命危险，急需我本人即刻赶过去转院做手术抢救。”

据郭飞雄的信件说，“人民公仆有义务忠于人民，全心全意为人民服务，接受人民监督，（“公务员法”第十四条）。人民的生命安全是个人和国家的头等大事，拯救生命是人间第一急。”据郭飞雄信件说，“我特恳请李克强总理依据法律和基本人道，及时过问并督促公安部负责官员，或放弃不必要的二次最终审批，或尽快依法做出最后批准，让我本人能最快时间赶往美国陪护妻子，救急救命。”

没有消息表明，郭飞雄的新的恳请信件，是否安抵中国国务院微信客户端官方渠道。至此没有看见中国官方任何回应。

据本台稍早于今年1月29日报道称，中国维权人士和独立作家郭飞雄（本名杨茂东），赴美探视患癌的妻子，在浦东机场被禁出境，他呼吁拜登政府帮助，随后与外界失去联系。

消息说，中国维权人士郭飞雄1月28日宣布他在上海浦东机场绝食，抗议当局禁止他赴美探望患癌症准备化疗的妻子。郭飞雄在失联之前向自由亚洲电台表示，他呼吁拜登政府对他紧急救援。他还说，“一旦我电话关机了，就证明要么我被送到医院，要么我面临人身危险。”郭飞雄表示，他的妻子张青身在美国马里兰州，近期罹患结肠癌，出现扩散。他1月初，曾致信中国国务院总理李克强，要求李克强责令当局归还护照，让他可以到美国与家人团聚。他的妻子刚做完肿瘤切割手术，身边儿女都小，只有他能够照顾妻子。

据该报道，郭飞雄曾参与八九学运，后因声援《南方周末》报社及要求官员公布财产，于2013年被判囚6年。2019年刑满获释后争取出国，但护照一直被广州市公安局扣押。这次得到了护照，却在上海浦东机场被禁止离境。