香港：47名民主人士因去年参加初选后以 "颠覆 "罪名受审

在香港，几乎所有站在民主反对派一边的政治人物都在11月29日星期一重新出庭受审。在根据新的《国家安全法》被审前拘留近十个月后，他们因组织和参与2020年7月的初选而被指控 "阴谋颠覆"。然而，香港司法机构可能会发现很难审判这47人。

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据本台在香港的记者Florence de Changy的报道称，以 "47"为称的民主派人士受审者，这些在西九龙被告席上的男人和女人都是香港公共和政治生活中的知名者和受人尊敬的人物，他们中间有的已经有几十年的社会政治活动生涯了。但自2月以来他们被审前拘留，其中只有14人后来被保释出来。

他们"47"人都被指控犯有 "阴谋颠覆罪"，这是一项可判处终身监禁的罪行，因为他们组织或参与了2020年7月举行的初选，而且选举秩序井然。约有60万名香港市民参加初选投票。

与任何初选一样，该投票的目的是为了最大限度地提高支持民主的阵营在两个月后举行的议会选举中的影响，该立法会选举被推迟到2021年12月。

但问题是，香港即使有新《国家安全法》这个异常强大的新打击工具在手，香港法院如果决意审判，却如何能将组织一个初选作为 "阴谋颠覆 "的罪行来判处呢。