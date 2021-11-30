中国报告宏观经济先行指标升至50.1

中国国家统计局和物流与采购联合会今天联合公布，宏观经济先行指标11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，追平8月的50.1；非制造业商务活动指数微降至52.3，略低于上月的52.4；11月综合PMI产出指数为52.2，比上月上升1.4个点。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国11月官方制造业PMI优预期升至扩张区间，显示经济景气回升但需求仍偏弱。

该报道称，随着“保供稳价”等措施效果渐显、高位运行的原材料价格增速放缓，供给端困难得到缓解，中国制造业产能加快释放，11月官方制造业PMI优预期重返扩张区间，表明中国经济景气水平总体有所回升。不过，需求端仍相对偏弱，经济恢复质量有待加强。

从行业情况看，在调查的21个行业中，12个高于临界点，比上月增加3个，制造业景气面有所扩大。

统计局数据显示，从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，11月生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.2，比上月略降0.1个点，继续高于临界点；中型企业PMI为51.2，比上月上升2.6个点，高于临界点；小型企业PMI为48.5，比上月上升1个点，低于临界点。

从行业情况看，与制造业活动密切相关的生产性服务业商务活动指数位于55以上较高景气区间，其中信息服务、金融服务、商务服务等行业业务总量增长较快；与接触型消费密切相关的生活性服务业商务活动指数降至临界点以下，其中住宿、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业商务活动指数均大幅回落至46及以下，市场活跃度明显下降。

路透社说，制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。