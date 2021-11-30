中非经济交流寻求新的契机

中非合作论坛继续在达喀尔举行。 中国国务委员兼外长王毅、商务部部长王文涛等出席了此次活动。 本次论坛交流的一个重要部分是致力于中国与非洲大陆的经济关系。 北京仍然是非洲大陆的主要贸易伙伴。

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2019年，中非贸易额近2100亿美元。 同年，非洲国家对华贸易逆差翻了三番，达到近180亿美元。 显然，中国向非洲出口的产品远多于进口。 此外，它出口高附加值制成品，而主要进口原材料。

塞内加尔总统马基·萨勒(Macky Sall)表示，这种不平衡的局面应该改变。 “我们必须加快非洲工业能力的发展，为非洲大陆的产品进入中国市场提供便利。 此外，非洲产品更好地进入中国电子平台将有助于增加我们的贸易量，使双方受益。 ”

11月29日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表题为《同舟共济，继往开来，携手构建新时代中非命运共同体》的主旨演讲。

中国国家主席习近平在开幕式上表示：中国将为非洲农产品输华建立“绿色通道”，加快推动检疫准入程序，进一步扩大同中国建交的最不发达国家输华零关税待遇的产品范围，力争未来3年从非洲进口总额达到3000亿美元。

法国国际广播电台记者报道说：尽管非洲 70% 的出口目的地是中国，但 2019 年它们仅占中国贸易余额的 4%。

法国国际关系与战略研究院（IRIS）)经济研究博士博瓦耶（Jean Joseph Boillot）表示：中非关系的问题在于存在严重的不平衡，正如我们多年来一点一点地看到的中国和非洲国家之间的关系，我们要思考的问题是，如此发展下去对非洲人真正利益在哪里呢？