北京：Omicron对冬奥会有冲击但能控制

中国周二承认，新的新冠病毒变种Omicron将使北京冬奥会（2月4日至20日）的组织工作面临更多困难，但中国也重申了对赛事成功的信心。

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据法新社今天自北京报道说，中国外交部发言人赵立坚在一次新闻发布会上承认，"Omicron肯定会给抗击疫情带来一些挑战。但中国在这方面有经验，我完全相信，冬奥会将按计划顺利进行。"

由于采取了严厉的措施，中国在很大程度上控制了其境内的疫情：中国对国际航班进行了非常严格的限制，在抵达时进行了强制检疫，进行了大规模的筛查，并隔离了通过旅行跟踪应用程序识别的接触病例。

法新社说，中国去年春天生活就基本恢复了正常。但中国仍然面临着小规模、零星的爆发。虽然中国的边界自2020年3月以来几乎已经关闭，但北京奥运会将在一个阻隔病毒疫情的大泡泡中进行，预计2900名左右的运动员无法走出这个隔离限制。

所有运动员在抵达中国时必须接种疫苗或接受21天的检疫。所有的人都将接受每天的筛选测试。

而且只有居住在中国的观众才可以观看比赛。

法新社说，中国每天只报告几十例新冠病毒病例。除了在香港，尚未在中国本土报告发现被称之为Omicron的病毒变体。