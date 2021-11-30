路透社：河南拟建监控系统 追踪记者、可疑人士

北京一家商店外的摄像头与中国国旗 资料照

路透报导，他们看到的文件显示，河南省安全官员委托企业建立监控系统，意图追踪记者和国际学生等“可疑人士”。河南省政府采购网七月廿九日公布的采购文件详列相关计划指出，此系统透过三千部人脸辨识摄影机，彙整这类关系人的个人档案。

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河南省政府采购网公布的另一份文件显示，九月十七日中国科技公司东软集团以人民币五百万元拿下合约。合约明定，东软集团要在签约后的二个月内完成这个系统。

路透社无法确定该系统目前是否正在运作。总公司设在渖阳的东软集团，并未回覆询问。

总部位于美国的监控研究公司IPVM密切追踪此事，率先发现了河南省这份文件。IPVM说，这份招标书特别锁定记者为监控目标，好让公安部门快速找到记者、阻止记者的工作。

路透无法找到文件，证明记者或外国人是大陆其他地区监控系统的具体目标。记者请河南省政府、警方，以及中国公安部和外交部发表看法，都未获得回应。

河南省公安厅这份近二百页的招标文件并未说明追踪记者或国际学生的原因，但文件上说，公安厅还希望追踪的另一类人是“来自邻国的女性非法居民”。

这份招标文件已不开放阅览。根据招标书，这个系统的摄影机必须能为脸部被口罩或眼镜遮住的个人建立相对准确的档案，且只要透过上传照片或搜寻其面部属性，就可在资料库中搜索目标。

此系统将由至少二千名官员和警察负责操作。

根据招标文件规定，记者将按风险等级由高到低分为红色、黄色、绿色三类，如果记者在河南登记入住饭店、购票或跨省，系统就会发出警示。

河南省这份文件大部分提及记者，但有一部分特别指名“外国记者”。招标文件上还说，这个系统应该要能透过手机定位与旅游预订等方式，来追踪国际学生的行动。