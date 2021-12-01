世界女子职业网球协会决定暂停在中国的赛事

12月1日，国际女子网球协会首席执行长西蒙 (Steve Simon) 表示，鉴于彭帅的现况，我宣布立即暂停在中国的所有WTA赛事，包括香港在内。西蒙在一份公报中表示：“我宣布立即暂停中国包括香港在内的所有 WTA 赛事。凭良心说，我不知道如何让我们的运动员在不允许彭帅参加比赛的情况下自由交流，而且显然已经被迫撤销他对性虐待的指控”。

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在过去十年中，中国一直是国际女子网球协会扩张的重点，女子网球巡回赛2019年在中国举办了9场比赛，总奖金为3040万美元。该赛季结束时，女子网球巡回赛也首次在深圳举办总奖金1400万美元的年终总决赛。

11月16日，国际女子网球协会(The Women's Tennis Association, 简称WTA)呼吁中国政府调查职业网球明星彭帅在社交媒体账户上发布的对一名前高级官员的性侵指控，这可能在中国引发强烈反对。中国曾因外国体育组织干涉其内政而对这些组织进行惩罚。

此前，国际女子职业网球协会主席兼首席执行官西蒙在周日发布的声明中称：“彭帅以及所有女性都应该被倾听，而不是被审查”。“我们希望这个问题能得到妥善处理，这意味着这些指控必须得到全面、公正、透明和没有审查的调查。”

彭帅经过认证的微博账户在11月2日发布了一篇帖子，指控2013年至2018年期间曾担任国务院副总理的张高丽对其性侵。这篇帖子称，彭帅和张高丽的关系断断续续持续了几年，有时是双方自愿的，有时涉及强迫，包括强迫性行为。这篇帖子在发布约20分钟后就被屏蔽了。