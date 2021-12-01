中国军机11月扰台159架次 核打击轰6也上阵

随着中国持续对台湾施加军事压力，法新社今天统计，中国军机11月侵扰台湾防空识别区高达159架次，是历来数量第2多的月份。中国军机11月扰台的包括100架战斗机和9架具有核能力的轰6机。

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据法新社今天报道说，中国军机11月扰台高达159架次，属历来第2高。

根据法新社资料库数据，中国军机11月侵扰台湾防空识别区高达159架次，是历来数量第2多的月份。在过去14个月，中国军机频频侵扰台湾防空识别区（ADIZ）。北京的举动让美国和日本等西方盟国更加担心中国可能下令侵台，尽管他们认为目前不太可能发生这样的事。

美国国防部昨天公布将升级并扩大关岛与澳洲的美军设施，以增强针对中国的各项部署及基地。

该报道称，台湾国防部自去年9月起开始公布中国军机动态，法新社也跟着建立一个搜集这些军机细节的资料库，资料显示，中国军机扰台不管是在规模和频率上都有增加。而11月是连续第3个月有超过100架次中国战机出动。

中国军机11月扰台的包括100架战斗机和9架具有核能力的轰6机。

据法新社说，而10月仍是历来中国军机扰台次数最多的月份，高达196架次，中国国庆4天就派出149架。