中国首度把港澳包入全国政策目标 四年内普及率须达85% 少数族裔亦成目标

中国的全国性政策过往不会直接在实行「一国两制」的香港和澳门直接实施，但国务院办公厅颁布的《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》(下称《语文意见》)订明，要坚定不移推广国家通用语言文字，并须提升港澳地区普通话应用水平，到2025年，普通话在全国普及率达到85%；到2035年，普通话在民族地区、农村地区的普及率须「显著提高」。

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中国政府去年秋天，在以蒙古语为主的内蒙古自治区推行汉语教学，把教授普通话(又称汉语)的年级由小学三年级提前至小一，被指是要汉化内蒙，引发大规模抗议，结果招来当局镇压。而在国办昨(11月30日)天颁布的、新中国成立以来第一次以该办名义下发有关加强语言文字工作的指导性文件《语文意见》中，其目标更加进取。

《语文意见》分七大部分22条意见，当中强调，须推进语言文字规范化、标准化、信息化建设，传扬中华语言文化，提升中国文化软实力。为此，到了2025年，普通话在全国普及率须由现时的「超过80%」达到85%；到了2035年，普通话在民族地区、农村地区的普及率须「显着提高」，并要基本实现新时代语言文字工作治理体系和治理能力现代化。

为达目标，《语文意见》提出，支持和服务港澳地区开展普通话教育，提高港澳地区普通话应用水平。第12条更订明，要加强粤港澳大湾区和「一带一路」建设等方面的语言服务，建议定期开展语言专项调查和语言生活状况监测。而在第15条，国办要求深化与「港澳台」地区的语言文化交流合作，须「支持和服务港澳地区开展普通话教育，合作开展普通话水平测试，提高港澳地区普通话应用水平」。另又要加大与「港澳台」地区青少年的语言文化交流，以及加强台湾地区语言文字政策研究。

在少数民族地区推广普通话方面，《语文意见》订明，须在民族地区中小学推行三科统编教材并达到全覆盖，深入推进汉语和普通话授课，确保少数民族初中毕业生基本掌握和使用汉语和普通话，而民族高中毕业生则要熟练掌握和使用汉语和普通话。此外，民族地区少数民族教师资格申请人的普通话水平应至少达到三级甲等标准，并逐步达到二级乙等以上标准。其次是加强民族地区学前儿童普通话教育和提高民族地区青壮年劳动力的普通话应用水平。