北京冬奥 美国提的外交抵制究竟代表什么

法国世界报指出：中国政府不能声称组织国际比赛的同时继续要让它感觉受打扰的那些运动员闭嘴。 le 20 novembre 2021

针对北京奥运，美国“外交抵制”的踪迹重新浮出水面。 为了抗议中国的侵犯人权行为，华盛顿似乎想抵制原定于2月在北京举行的冬季奥运会。 这一决定引起了某些美国民选官员的积极反应。但法国媒体有另外的看法，即使目前中国网球女子彭帅遭高官性侵事件似乎应该有所推助。

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《华盛顿邮报》周二（11 月 16 日）援引熟悉此事的消息人士的话报道称，预计白宫将很快宣布拜登总统和任何其他美国政府官员都不会参加北京奥运会。 这种“外交抵制”，而不是全面抵制，应该能够抗议中国新疆维吾尔穆斯林的镇压，华盛顿将其描述为“种族灭绝”，同时让美国运动员参加比赛。

重点周刊引述报道，美国几位民选官员对这种可能的选择表示欢迎 该日报规定乔拜登应该在 11 月底之前“批准”这一由他的顾问正式向他推荐的选项。 周二被问及可能的抵制时，白宫发言人只说美国总统和中国国家主席习近平在周一晚上的虚拟峰会上没有提出这个问题，也没有对决定的价值作出规定。

不等官方确认，美国的几位民选官员对这个可能的选择表示欢迎。 “我长期以来一直呼吁对北京奥运会进行外交抵制，我希望政府向中国共产党发出强烈信息而不惩罚美国运动员，”共和党参议员米特罗姆尼在华盛顿邮报发表后在推特上做出回应文章。

参议院外交事务委员会共和党领袖吉姆·里施 (Jim Risch) 也发表声明称，此举将是“正确的选择”。 美国众议院民主党议长南希佩洛西5月曾呼吁对在中国举办的奥运会进行“外交抵制”，当时引起了中国当局的强烈反应。 但几位共和党鹰派人士敦促乔拜登更进一步，官员和美国运动员完全抵制体育比赛。

另据法国西部报指出，美国总统拜登所谓的外交抵制北京冬奥，其实是一种象征性动作，也就是不派遣总统，以及不派遣任何一位大事件政府负责人。这不同于完全抵制，这样可以让田径选手们参加比赛。

它的目的在标志着对一个国际行为者政策的反对，在这种情况下表示反对中国的侵犯人权，特别是该国维吾尔穆斯林族群的人权侵犯。

Saut de page外交抵制要想奏效，必须能获得强烈的反响和该国人民的支持，然后也必须得到其他几个国家的跟进效仿，才能给它分量。 如果前两个标准在正确的轨道上，最后一个也将被证明是复杂的。

不过目前的情况是，即便遭到高官性侵的中国网球女子彭帅的命运或许能继续推动改变路线，但一些重要的国家也不太可能跟随美国人的脚步走。