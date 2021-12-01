安倍说了啥？北京怒斥“胡言乱语妄议中国内政”

日本前首相安倍晋三今天（1日）上午受国策研究院邀请以“新时代台日关系”为题发表视讯演说。他表示，日本无法容许发生台湾遭武力侵犯，“台湾有事”等同日本有事，也可以说是等同“日美同盟”有事，请中国国家主席习近平绝对不能误判；因为采取军事冒险行动“等同于走向经济自杀的道路”。中国外交部发言人汪文斌今天对此声称，安倍“胡言乱语，妄议中国内政”，中方已严正交涉。

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据新头壳今天报道称，台湾出事牵动日美! 安倍警告习近平：动武等同走向经济自杀之路。

日本前首相安倍晋三今天（1日）上午受国策研究院邀请以“新时代台日关系”为题发表视讯演说。安倍说，这30年来，中国的军事费用已经成长42倍，足足比日本高出4倍。在未来将近30年期间，中国在经济及军事费用方面，预估每年增加7%，这30年对世界而言是最重要，也是充满危机的时代。安倍呼吁：“我们必须超前部署，防范中国从空中、海上、海底不断进行各种军事挑衅。”

谈到中国对台湾的威胁，安倍指出，这与尖阁诸岛（钓鱼台）、先岛群岛、与那国岛等日本领土、领海所面临的挑衅没有两样。自己担任首相期间，每次与习近平见面时都会明确提醒不要误判日本防卫尖阁诸岛（钓鱼台）的决意。日本的先岛群岛、与那国岛等离岛，离台湾不过100公里左右而已，武力犯台是对日本国土的重大危险，日本无法容许这类事情发生。

安倍续指，“台湾有事”等同于“日本有事”，也可以说是等同于“日美同盟”有事。这项认知，北京领导阶层，尤其是习近平绝对不能误判。日本、台湾及所有信奉民主主义的人士，须反复不断呼吁习近平及中国共产党的领导阶层，请他们不要误入歧途，安倍直言：“采取军事冒险行动，等同于走向经济自杀的道路”。

安倍强调，中国如果对台湾采取军事冒险行动，将对世界经济带来极严重的影响，中国也将遭受重大打击，得不偿失。台日必须充实经济及军事实力，除了持续展现力量加以抗衡外，同时必须反复不断地说服中国，采取理性和平的方式解决。中国如果也以自身利益为优先考量的话，两岸关系说到底只能以和平方式解决。

据新头壳说，安倍提到，当他担任首相时致力扩充日本的战略空间，2012年底第二次担任首相期间，他也下定决心要提升日本自我防卫的能力，每年增加防卫预算，日本如今已有147架最先进的F35匿踪战斗机，也引进及自我研发新型的巡弋飞弹，在与那国岛及宫古岛派驻陆上自卫队以宣示绝不妥协退让的决心。此外，美日20年前每年约举行20次联合军事演习，去年已增加到49次。

据中央社今天报道称，针对日本前首相安倍晋三表示“台湾有事等同日本有事”、中国国家主席习近平绝不能误判，中国外交部发言人汪文斌今天声称，安倍“胡言乱语，妄议中国内政”，中方已严正交涉。

中国外交部下午举行例行记者会。中国外交部发言人汪文斌在回答中国媒体提问时还说，安倍晋三“罔顾国际关系基本准则”和“中日四个政治文件原则”，公然“在台湾问题上胡言乱语，指手画脚，妄议中国内政”。中方对此强烈不满，坚决反对，已通过外交管道提出严正交涉。

他声称，台湾是“中国的神圣领土，绝不容外人肆意染指”。日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，“犯下了罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重的历史罪责”。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。汪文斌又说，任何人“胆敢重走军国主义老路，挑战中国人民的底线，必将碰得头破血流”。

安倍晋三今天上午受国策研究院邀请，以“新时代台日关系”为题发表视讯演说时表示，日本无法容许发生台湾遭武力侵犯，“台湾有事”等同日本有事，也可以说是等同“日美同盟”有事，请习近平绝对不能误判；“采取军事冒险行动，等同于走向经济自杀的道路”。

中央社说，就日本前首相安倍晋三今天在视讯演讲，国民党发出新闻稿指出，安倍晋三在发表视讯演讲时，表达对台日关系的友善发言，以及共同捍卫区域安全的主张，国民党表示认同与感谢。然而安倍在演讲中，也数度提及属于中华民国的钓鱼台列屿，国民党对此也强烈要求外交部，应表达领土主权不容侵犯的立场。