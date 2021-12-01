港大：Omicron可能经空气传播 日葡瑞非港人周五起禁入港境

香港大学微生物学系成功在临床标本中分离出Omicron变种病毒株，该系系主任杜启泓接受香港电台访问时表示，香港首两宗Omicron确诊病例，患者没有直接接触，可能是透过空气传播染病，情况令人忧虑，但须多一至两星期时间得到更多数据才可下结论。另外，港府决定，由周五(3日)起，将发现有Omicron输入病例的日本、葡萄牙及瑞典列为高风险的A组地区，在21天内曾逗留三国的非香港居民不准入境，令届时被列入A组地区的国家增至48个。

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港大团队是亚洲首个成功分离及培养Omicron变种病毒株的研究团队，其系主任杜启泓今(1日)早在不同电台表示，接着会研究现有疫苗产生的抗体是否仍然有效、病毒传播能力，以及感染者的病情或临床征状会否与武汉肺炎已有病例不同，估计最快要两、三星期时间，才可知道初步结果。他指出，有关结果对公共卫生政策及未来的疫苗发展有很大影响。 他又说，Omicron在南非传播很快，似乎已取代原本在当地流行的武肺病毒，但暂时未有实质证据显示，该病毒的影响力更强，但一些病例令人担心。 另一方面，英国航空公司为降低机组人员接受强制检疫的风险，把暂时停飞香港的措施延长多四日至本周六(4 日)。

英航近日有两名机组人员在香港机场被验出对武汉肺炎病毒呈阳性，同机其他机组人员需要强制检疫，英航于是决定由星期日起暂时停飞香港，措施原本在今日完结，但在审视往返香港的营运条件后，决定停飞措施延长多四日。英航指，会联络受影响旅客，向他们提供其他选择。