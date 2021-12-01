美国最新国安民调：65%受访者认为中国是美国的敌人

美国12月1日发布自今年8月底从阿富汗撤军以来第一份重要国安民调显示：65%受访者认为认为中国是美国的敌人，视为盟友的比率为23%。除此之外，52%受访者将中国列为美国的头号对手，远高于4年前的21%。

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《华尔街日报》报导说，自4年前美国保守派智库“里根总统基金会暨研究所”（Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute RRPFI）开始就美国国家安全展开调查以来，认为中国对美国构成最大威胁的受访者比例首次过半。

这份民调还显示：称俄罗斯为美国头号对手的受访者为14%，北韩12%，远低于中国。

《华尔街日报》引述RRPFI发布的年度国安民调指出，四年前有30%的受访者认为俄罗斯是最大危险，而中国以21%排在第二名，凸显出民意在过去3年期间的转向程度。

37%的受访者将东亚列为美国应投入大多数武力的地区，中东则以17%排在第二。

这份民调由RRPFI委托灯塔研究所（Beacon Research）通过电话与网络在10月25日至11月7日间进行，有2523名美国人接受调查，误差范围为1.96%。RRPFI声明表示，“对于我国面对的威胁，民主共和两党有共识。过半数受访者首度表示，单一国家构成美国的最大威胁是中国”。

里根总统基金会暨研究所所长扎克海姆（Roger Zakheim）指出，该调查显示，“认为中国为美国最大威胁的受访者持续增加，从中可以看出中国构成多大挑战。人们知道，中国构成的威胁并不限于安全威胁，还涉及到经济问题、政治问题和人权问题。”