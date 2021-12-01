美国空军部长：美中正进行高超音速武器“军备竞赛”

据美国空军部长周二表示，美国和中国正在进行一场军备竞赛，竞相研发最致命的高超音速(极音速)武器。北京和华盛顿正在建造和测试越来越多的下一代高速武器。

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据路透社引述空军部长肯德尔(Frank Kendall)报道称：美中正进行高超音速武器“军备竞赛”。美国空军部长肯德尔说，“有这样一场军备竞赛，不一定是为了增加数量，而是为了提高质量，”空军部长肯德尔(Frank Kendall)在五角大楼的办公室接受采访时对路透社表示，“这是一场已经持续一段时间的军备竞赛。中国一直非常积极地推进。”

美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)曾在10月证实了中国进行过一次高超音速武器测试，军事专家表示这似乎表明北京在发展一种旨在躲避美国导弹防御系统的地球轨道系统。

今年五角大楼进行了几次高超音速武器测试，取得了不同程度的成功。美国海军10月成功测试了一款助推火箭发动机，该发动机将被用来为携带高超音速武器的运载火箭提供动力。

该报道说，高超音速武器在高层大气中飞行时超过五倍音速，或每小时约6,200公里(3,853英里)。