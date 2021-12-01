西班牙媒体：因刊发批评中国文章而遭封锁但引以为荣

西班牙媒体“ABC日报”11月30日揭露，在刊出批评中国专政的新闻后遭到审查，侵犯新闻自由不证自明。报导写道，如果因为善尽职责而成为审查受害者，则上榜黑名单也是种荣耀。

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中央社报道：西班牙“ABC日报”驻亚洲特派员迪耶兹（Pablo Díez）11月30日以“在刊登习近平解析及政权下被消失者的报导后，ABC日报遭中国新闻审查”为题，揭发新闻在中国遭到封锁，网页再无法打开。

报导写道：“自ABC日报于上週末连续刊出‘在中国，任何人都可能消失’及‘习近平：与毛泽东一样的红色皇帝’为题的报导后，本报于11月28日起遭中国封锁，成为最新一个遭北京政权新闻审查的国际媒体。”

迪耶兹表示，在中国打开ABC日报网页，只能见到“伺服器未获回应”的通知讯息，必须透过付费的“虚拟私人网路”（VPN），才能躲过中共政权用来控制在网路上具政治敏感内容的“网路防火长城”。

根据迪耶兹在中国多年观察，美国“纽约时报”（The New York Times）和“华盛顿邮报”（The Washington Post）、英国“卫报”（The Guardian）和“经济学人”（The Economists）、德国“明镜周刊”（Der Spiegel）和“画报”（Bild）等国际知名媒体均遭中国官方新闻审查。西班牙媒体中，“国家报”（El País）、“ABC日报”及“机密电子报”（El Confidencial）等也遭封锁。

报导写道，ABC日报至今未接获中国官方任何审查新闻动机的通知，只有迹象显示前述两则报导可能为封锁主因。“本报遭中国新闻审查的消息在推特引发多方辩论”，许多网民批评中国打压新闻自由，但也有中共政权支持者表示赞同中方的决定。

“讽刺的是，支持新闻审查者必须透过VPN才能使用在中国遭禁用的推特，其中包括中国驻巴塞隆纳总领事朱京阳。他推文表示该报有关被消失者的报导为‘谎言’且‘诋毁’，却并未解释他将其认定为假新闻及做出侮辱言论之理由为何。”

文章指出，除大众媒体外，中国同样审查包括脸书、YouTube、推特或Instagram在内的所有西方社群软体，以及WhatsApp等通讯软体应用程式。透过这类控制，北京阻挡与政府相左的言论，抵销对政府的批评，同时建立自己的科技公司。

“领英”（LinkedIn）10月成为最新一个撤离中国的西方社群软体；随后，搜寻引擎雅虎（Yahoo）也因面对日益具严峻的法律及商业环境，宣布停止提供中国用户服务。

文章最后写道，ABC日报因善尽报导职责而成为中国新闻审查的最新受害者，“如同有些侮辱对于某些人而言是种讚美，有些黑名单上榜是种荣耀”。