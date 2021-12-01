财新指中国11月制造业PMI降至49.9

财新/Markit周三联合公布，11月经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)降至49.9，低于路透调查预估中值50.5和上月的50.6，创三个月最低。

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据路透社今天报道称，财新中国11月制造业PMI时隔两月再跌破荣枯线，为49.9，显示生产回暖但需求疲弱。

尽管困扰生产的中国电荒问题有所缓解，产出指数回暖，但疫情反复及售价高等，导致需求相对低迷，用工数量亦进一步下降，拖累财新11月中国制造业PMI时隔两个月再度跌破荣枯线，降至50下方的萎缩区域，创下三个月最低水平。

不过受欧美年底销售季到来等带动，11月新出口订单指数升至四个月高点；而且政府保供稳价政策显效，投入价格指数降至13个月最低水平，出厂价格指数亦大幅下降创四个月新低。

该报道称，11月制造业新订单指数为三个月来首次跌破50，亦创三个月低点。据反映，客户需求相对低迷，导致销售下挫，部分企业表示原因与新冠疫情（最近国内外病例数上升）及产品加价有关。

据中国国家统计局公布的官方制造业PMI报告显示，11月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.9和48.9，分别较上月低19.2和12.2个点。

路透社说，中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。