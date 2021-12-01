里根研究所调查说：大多数美国人认为中国是最大威胁并担心爆发战争

美国人对中国的行动越来越感到震惊。美国福克斯电视新闻根据罗纳德-里根研究所发布的一项新的民意调查称，大多数美国人认为中国，而不是俄罗斯或任何其他国家，是美国目前面临的最大威胁，美国两党中的大多数人都担心中美两国开战的可能性。

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据福克斯新闻报道称，一项民调显示，大多数美国人认为中国是最大的威胁并担心爆发战争。这项民调是为今年的里根国防调查进行的，该研究所将调查结果与美国人在2018年对各种问题的看法进行了比较。

据里根研究所的报告说，"在我们的调查中，大多数美国人首次认定一个国家是美国面临的最大威胁。这个国家是中国。当被问及哪个国家是美国的最大威胁时，52%的美国人提到了中国，而只有14%的人说是俄罗斯，"

相比之下，2018年只有21%的人认为中国是最大的威胁，而30%的人说是俄罗斯。2021年，中国在美国两党成员中都处于关注的领先地位，44%的民主党人将中国视为最大的威胁，64%的共和党人也这样认为。对于民主党人来说，这是一个急剧的飙升，因为在今年2月，该党只有20%的受访者将中国列为最大的威胁。

据里根研究所的报告说，"美国人也开始认识到中国挑战的多面性，" 在谈到人们对中国的最大关切时，他们的意见相当平均，在接受调查的人中，20%认为中国的贸易和经济行为，19%认为中国的军事发展，17%认为是侵犯人权。

该报道称，民主党人和共和党人都把经济因素作为他们最担心的原因，共和党人把军事因素作为他们的第二个原因，民主党人则认为是侵犯人权。

这些担忧与对美国和中国之间潜在的军事冲突的恐惧相辅相成，因为71%的美国人说他们对可能发生的战争感到担忧。这种担心得到了两党大多数受访者的认同，因为66%的民主党人对此表示赞同，79%的共和党人也是如此。

据该报道称，调查还显示，在冬奥会之前，大多数受访者呼吁对中国进行商业抵制，美国企业应该不提供赞助或广告。而近一半的受访人（47%）支持全面抵制。